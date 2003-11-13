О пользе и необходимости детской вакцинации от полиомиелита

Привить или не привить — таков вопрос, возникающий у тысяч молодых родителей. Не опасна ли вакцинация для малыша, нельзя ли без неё обойтись? Родительские страхи подогревают панические сообщения в интернете и соцсетях об «ужасных последствиях» вакцинации. «Страшилки» эти голословны и бездоказательны, но, к сожалению, им удаётся сеять сомнения в умах многих людей. Для тех, кто сомневаются или отрицают пользу вакцинации, эксперты СПР и РАСПМ подготовили серию видеороликов «Я — МОЛОДЕЦ!». Подробно, обстоятельно, в лёгкой, игровой форме они разъяснят вам истинное положение дел.

Первая серия посвящена вакцинации против полиомиелита. Вы услышите мнения академика РАН, председателя Исполкома Союза педиатров России Л.С. Намазовой-Барановой; профессора, доктора медицинских наук В.К. Таточенко; доцента кафедры факультета педиатрии Российского национального исследовательского университета им. Н.И. Пирогова Т.Е. Приваловой и других заслуженных врачей. Главное — понять, что вакцинация нужна не докторам, а детям и их родителям, которые хотят видеть своих малышей здоровыми, бодрыми и полными сил.

Вслед за сюжетом про полиомиелит появится серия про пневмококк, а затем — ещё несколько видеороликов. Если, просмотрев его, вы решите сделать ребёнку прививку — знайте: слова «Я — МОЛОДЕЦ!» относятся не только к названию видеопособий, но и лично к вам!

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