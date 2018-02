Местное использование бензидамина гидрохлорида в профилактике послеоперационной боли в горле у взрослых пациентов, подвергшихся эндотрахеальной интубации: результаты систематического обзора и мета-анализа Опубликовано: Понедельник, 26 февраля 2018 г. - 09:05 Тема: Новости медицины Послеоперационная боль и першение в горле — частые симптомы, возникающие после эндотрахеальной интубации, которые оказывают негативное влияние на пациента. Бензидамина гидрохлоридsup>* — нестероидный противовоспалительный препарат для местного применения, который оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие и обладает антисептическими свойствами. В январском номере журнала Anaesthesia опубликованы результаты систематического обзора и мета-анализа по оценке эффективности и безопасности топического использования бензидамина гидрохлорида для профилактики послеоперационной боли в горле у взрослых пациентов, которым выполнялось плановое хирургическое вмешательство под общим наркозом (т.е. проводилась эндотрахеальная интубация). Поиск рандомизированных исследований, посвящённых данной проблеме, проводился в медицинских базах данных PubMed, EMBASE, Web of Science и Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials). Первичными оцениваемыми в ходе работы параметрами были частота и тяжесть возникновения болей в горле в течение 24 ч после оперативного вмешательства/экстубации, а также частота возникновения нежелательных явлений на фоне терапии. В мета-анализ было включено 13 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняло участие 1842 пациента. Как оказалось, по сравнению с контрольной группой пациентов, не получавших топические противовоспалительные и анальгезирующие препараты, применение бензидамина приводит к снижению частоты возникновения послеоперационной боли в горле (относительный риск 0,31, 95% ДИ 0,20-0,47), однако использование препарата статистически достоверно не снижало выраженность симптомов (стандартизованная разность средних -0,27, 95% ДИ от -0,63 до 0,08). На фоне применения бензидамина не было отмечено значимых нежелательных явлений, связанных с использованием препарата. Нельзя не отметить, что при сравнении топического применения бензидамина с использованием лидокаина местно частота развития послеоперационной боли в горле была ниже в группе бензидамина (относительный риск 0,18, 95% ДИ 0,07-0,43). Таким образом, топическое применение бензидамина гидрохлорида эффективно и безопасно для профилактики послеоперационной боли в горле у взрослых пациентов, которым проводилась эндотрахеальная интубация. Kuriyama A., Aga M., Maeda H. Topical benzydamine hydrochloride for prevention of postoperative sore throat in adults undergoing tracheal intubation for elective surgery: a systematic review and meta-analysis. Anaesthesia. 2018 Jan 29. * В Российской Федерации бензидамина гидрохлорид входит в состав линейки препаратов Тантум (компания Aziende Chimiche Ruinite Angelini Francesco — A.C.R.A.F. S.p.A.)

бензидамина гидрохлорид, послеоперационная боль в горле, эндотрахеальная интубация

