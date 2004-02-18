Stenotrophomonas maltophilia — маркер тяжести поражений лёгких у пациентов с муковисцидозом

Несмотря на тот факт, что частота выделения Stenotrophomonas maltophilia при инфекциях нижних отделов дыхательной системы (чаще лёгких) у пациентов с муковисцидозом увеличилась за последние десятилетия, патогенность данного возбудителя остаётся до конца не изученной.

Целью исследования, выполненного во Франции, было изучение влияния инфекции, вызванной S. maltophilia, на прогрессирование поражений лёгких у детей с муковисцидозом.

Ретроспективное исследование типа случай-контроль проводилось в детских центрах муковисцидоза во Франции. Всего было проанализировано 23 случая, определённых как, по меньшей мере, одно выделение S. maltophilia из мокроты. В качестве контрольной группы были подобраны 23 ребёнка с муковисцидозом соответствующего пола, возраста и с CFTR-мутацией, у которых S. maltophilia ни разу не выделялась. Клинические данные собирались за 2 года до и после диагностики инфекции, вызванной S. maltophilia. Проводился сравнительный анализ лёгочной функции, частоты возникновения обострений и количества курсов антибактериальной терапии.

По сравнению с контролем функция лёгких была хуже (р=0,05), чаще возникали лёгочные обострения (р=0,01), госпитализации (р=0,02) и чаще назначались антибиотики в/в (р=0,04) в группе детей до инфицирования S. maltophilia. В год после перенесённой инфекции, вызванной S. maltophilia, снижение лёгочной функции было сопоставимым в исследуемой группе и в группе контроля, однако пациенты исследуемой группы были более тяжёлыми, у них чаще возникали лёгочные обострения (р=0,01), они чаще госпитализировались в стационар (р=0,02) и им чаще требовалось назначения антибиотиков в/в (р=0,02).

Таким образом, S. maltophilia можно рассматривать как маркер тяжести поражения лёгких при муковисцидозе. На текущий момент имеется насущная необходимость создания международных рекомендаций по снижению частоты инфекций лёгких, вызванных данным патогеном, у пациентов с муковисцидозом.

Berdah L., Taytard J., Leyronnas S., Clement A., Boelle P.Y., Corvol H. Stenotrophomonas maltophilia: A marker of lung disease severity. Pediatr Pulmonol. 2018 Jan 4.

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муковисцидоз, Stenotrophomonas maltophilia, S. maltophilia, обострение