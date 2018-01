Пациенты, выжившие после сепсиса, сталкиваются со значительными проблемами со здоровьем Опубликовано: Пятница, 19 января 2018 г. - 09:15 Тема: Разное В соответствии с результатами недавно опубликованного обзора, несмотря на увеличение выживаемости после сепсиса, такого рода пациенты часто сталкиваются со значительными физическими и умственными проблемами. Врачи рекомендуют наблюдение такого рода пациентов с целью раннего выявления вновь возникших физических, когнитивных или умственных проблем, своевременного назначения новой или коррекции уже имеющейся долговременной медикаментозной терапии и оценки пациентов для выявления поддающихся лечению состояний, которые могут привести к повторной госпитализации в стационар. Текущие рекомендации по ведению пациентов с сепсисом нацелены на кратковременный исход — снижение летальности в стационаре, однако очень малое внимание уделено стратегии, направленной на минимизацию физической нетрудоспособности, когнитивных нарушений или срыву компенсаторных реакций после перенесённого сепсиса. Исследователи из Университета Мичигана провели поиск исследований в базах данных MEDLINE и PubMED, опубликованных за период с 1.01.2000 г. по 26.04.2017 г., в которых оценивалось состояние здоровья пациентов, выживших после сепсиса. Оказалось, что ежегодно сепсис переносят 19,4 млн. пациентов, из которых 14,1 млн. человек выживают и выписываются из стационара. Из тех, кто выжил, 1/3 умирает в последующий год, у 1/6 части пациентов отмечаются физические или когнитивные нарушения после перенесённого сепсиса. У пациентов с нарушениями, в среднем, возникает 1-2 новых ограничения, например, неспособность самостоятельно одеваться или дышать. У такого рода больных в 3 раза увеличивается частота когнитивных нарушений (16,7% после госпитализации vs 6,1% до госпитализации по поводу сепсиса). Примерно треть пациентов испытывают депрессию (29%) или раздражительность (32%), почти половина (44%) — посттравматический стрессовый синдром. Около 40% пациентов повторно попадают в стационар в первые 90 дней после выписки, однако показаниями к госпитализации являются состояния, которые могли бы успешно контролироваться в амбулаторных условиях, включая ухудшение течения сердечной недостаточности (5,5%) и инфекции (11,9%). У пациентов, выживших после сепсиса, статистически достоверно повышен риск рецидива инфекции по сравнению с контрольной группой (11,9% vs 8%; р<0,001), а также риск развития острой почечной недостаточности (3,3% vs 1,2%; р<0,001) и возникновения новых сердечно-сосудистых событий (скорректированное отношение рисков 1,1-1,4). Таким образом, фокус при лечении сепсиса должен быть направлен не только на сохранение жизни пациента, но и на гарантию того, что у пациента будет сохранено или восстановлено со временем максимально возможное качество жизни после выписки из стационара. Sepsis survivors face significant impairments requiring long-term care strategies. Healio Infectious Disease News ITJ Plus

25 сепсис, когнитивные нарушения, физическая нетрудоспособность, нарушения, долговременные последствия

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::