Связь между флавоноидами и риском смертности по всем причинам

Флавоноиды — это биоактивные компоненты, присутствующие в пищевых продуктах (чае, красном вине, фруктах и овощах). Повышенное потребление определённых специфических флавоноидов и богатой флавоноидами пищи приводит к снижению летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и онкопатологии. В то же время важность употребления богатой флавоноидами пищи и фловоноидов для профилактики смертности по всем причинам остаётся неустановленной.

Учёные из США, Австралии и Великобритании изучили связь между потреблением богатой флавоноидами пищи и определённых флавоноидов и последующей летальностью у 93145 молодых и среднего возраста женщин в рамках исследования Nurses' Health Study II.

За период 1838946 пациенто-лет периода последующего наблюдения умерло 1808 человек. При сравнении группы, которая не употребляла богатую флавоноидами пищу, у участников исследования, которые часто употребляли красное вино, чай, перец, чернику и клубнику или землянику отмечалось снижение риска смертности по всем причинам (р<0,05), причём наиболее выраженная связь наблюдалась между потреблением красного вина и чая (скорректированное отношение рисков 0,60, 95% ДИ 0,49-0,74 и 0,73, 95% ДИ 0,65-0,83, соответственно).

Наоборот, у тех участников исследования, которые часто и много употребляли грейпфрутов, отмечалось повышение риска смертности по всем причинам по сравнению с теми, которые не ели грейпфрутов или употребляли их немного (р<0,05).

Флавонолы (содержатся в фруктах и овощах желтого и оранжевого цвета), флавононы (содержатся в лимонах и солодке) и флавоны (содержатся в боярышнике, черноплодной рябине) не приводят к снижению смертности по всем причинам.

Таким образом, данное крупномасштабное исследование продемонстрировало, что употребление в достаточном количестве пищи, богатой флавоноидами, а именно, красного вина, чая, перца, черники и клубники приводит к снижению риска смертности по всем причинам.

