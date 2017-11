Мупироцин в лечении стафилококковой инфекции при хроническом риносинусите Опубликовано: Пятница, 27 октября 2017 г. - 08:50 Тема: Новости медицины Орошение полости носа солёной водой является классическим эффективным лечением острого или хронического риносинусита. Топические антибиотики, такие как мупироцин, нередко используются в трудно поддающихся лечению случаях хронического риносинусита. Целью мета-анализа стало оценка эффективности местного применения мупироцина при хроническом риносинусите. Поиск литературы для мета-анализа проводился в медицинских базах данных EMBASE и MEDLINE и Кокрановской библиотеке вплоть до декабря 2015 г. Основным оцениваемым в ходе мета-анализа параметром была остаточная стафилококковая инфекция, подтверждённая культурально или с помощью ПЦР-диагностики. В систематический обзор и мета-анализ было включено 2 рандомизированных контролируемых исследования, 2 проспективных исследования и 2 ретроспективных исследования. Результаты анализа объединенных данных показали, что относительный риск остаточной стафилококковой инфекции составляет 0,13 (95% ДИ 0,06-0,26, p<0,05) с малой гетерогенностью (I2=0%). Доля остаточной стафилококковой инфекции спустя 1 месяц составила 0,08 (95% ДИ 0,04-0,16), однако данный показатель увеличивался до 0,53 спустя 6 месяцев после лечения (95% ДИ 0,27-0,78). Таким образом, кратковременное применение мупироцина статистически достоверно элиминирует стафилококков при хроническом риносинусите. Необходимо проведение дальнейших исследований для установления долговременной эффективности мупироцина в предотвращении обострений и рецидивов при хроническом риносинусите. Kim J.S., Kwon S.H. Mupirocin in the Treatment of Staphylococcal Infections in Chronic Rhinosinusitis: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(12): e0167369.

