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Мупироцин в лечении стафилококковой инфекции при хроническом риносинусите

Опубликовано: Пятница, 27 октября 2017 г. - 08:50
Тема: Новости медицины Версия для печати

Орошение полости носа солёной водой является классическим эффективным лечением острого или хронического риносинусита. Топические антибиотики, такие как мупироцин, нередко используются в трудно поддающихся лечению случаях хронического риносинусита.

Целью мета-анализа стало оценка эффективности местного применения мупироцина при хроническом риносинусите.

Поиск литературы для мета-анализа проводился в медицинских базах данных EMBASE и MEDLINE и Кокрановской библиотеке вплоть до декабря 2015 г. Основным оцениваемым в ходе мета-анализа параметром была остаточная стафилококковая инфекция, подтверждённая культурально или с помощью ПЦР-диагностики.

В систематический обзор и мета-анализ было включено 2 рандомизированных контролируемых исследования, 2 проспективных исследования и 2 ретроспективных исследования. Результаты анализа объединенных данных показали, что относительный риск остаточной стафилококковой инфекции составляет 0,13 (95% ДИ 0,06-0,26, p<0,05) с малой гетерогенностью (I2=0%). Доля остаточной стафилококковой инфекции спустя 1 месяц составила 0,08 (95% ДИ 0,04-0,16), однако данный показатель увеличивался до 0,53 спустя 6 месяцев после лечения (95% ДИ 0,27-0,78).

Таким образом, кратковременное применение мупироцина статистически достоверно элиминирует стафилококков при хроническом риносинусите. Необходимо проведение дальнейших исследований для установления долговременной эффективности мупироцина в предотвращении обострений и рецидивов при хроническом риносинусите.

Kim J.S., Kwon S.H.

Mupirocin in the Treatment of Staphylococcal Infections in Chronic Rhinosinusitis: A Meta-Analysis.

PLoS One. 2016; 11(12): e0167369.


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мупироцин, хронический риносинусит, стафилококковая инфекция

  
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