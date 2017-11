Пробиотики в профилактике урогенитальных инфекций Опубликовано: Среда, 25 октября 2017 г. - 09:05 Тема: Пробиотики Целью исследования, выполненного в Италии, было определение во влагалище у 60 женщин, находящихся в пременопаузе, присутствия назначаемых внутрь пробиотических штаммов микроорганизмов, у которых обнаружены антимикробные свойства при исследованиях in vitro. Было проведено рандомизированное двойное слепое пилотное исследование, в ходе которого пациентки были разделены на 3 группы: F_1 (Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus reuteri), F_2 (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium animalis subsp. Lactis) и F_3 (плацебо). Каждая группа получала указанные пробиотические штаммы или плацебо внутрь в течение 14 дней и на день 21, т.е. спустя 7 дней после периода отмывки. У каждой пациентки на день 0, день 7, день 14 и день 21 были взяты мазки из влагалища и проанализированы с помощью ПЦР. В те же периоды времени проводилась оценка антимикробной активности пробиотиков in vitro в отношении штаммов Escherichia coli и Candida albicans. Как оказалось, количество L. acidophilus и L. reuteri, а также L. plantarum, L. rhamnosus и B. lactis статистически достоверно увеличивалось в группе F_1 и F_2 по сравнению с группой F_3, получавшей плацебо. Аналогичные статистически значимые изменения наблюдались при оценке в день 21, т.е. спустя 7 дней после периода отмывки. И пробиотики F_1, и штаммы F_2 продемонстрировали аналогичные антимикробные свойства. Пробиотические штаммы L. acidophilus, L. reuteri (F_1) и L. plantarum, L. rhamnosus и B. lactis (F_2), выбранные для изучения в данном протоколе благодаря их антимикробной активности в отношении патогенов, ответственных за развитие вагинального дисбиоза и инфекций мочевыводящих путей, при назначении внутрь приводят к бактериальной колонизации влагалища этими же штаммами. Данная работа является основой для проведения дальнейших исследований использования лакто- и бифидобактерий в профилактике урогенитальных инфекций. Mezzasalma V., Manfrini E., Ferri E., Boccarusso M., Di Gennaro P., Schiano I., Michelotti A., Labra M. Orally administered multispecies probiotic formulations to prevent uro-genital infections: a randomized placebo-controlled pilot study. Arch Gynecol Obstet. 2017; 295(1): 163-172.

236 L. acidophilus, L. reuteri, L. plantarum, L. rhamnosus, B. lactis, профилактика урогенитальных инфекций, пробиотики

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::