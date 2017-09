Инфекции нижних дыхательных путей — ведущая инфекционная причина смерти в мире

Исследование «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска» 2015 (The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors — GBD-Study) представляет современные сведения о бремени инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) в 195 странах. В данном проекте оцениваются причины, летальные исходы и этиология заболеваний за последние 25 лет и демонстрируется, насколько бремя ИНДП изменилось среди населения всех возрастов. Было рассчитано, что в 2015 г. ИНДП оказались причиной 2,74 млн. летальных исходов и 103,0 млн. лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (disability-adjusted life-years — DALYs). ИНДП чаще возникают у детей до 5 лет, обуславливая 704000 детских смертей (12,1% от всех летальных исходов) и 60,6 млн. DALYs. Именно ИНДП занимают 3 место среди всех причин летальных исходов у данной возрастной популяции пациентов (после недоношенности и перинатальной энцефалопатии). Также ИНДП часто являются причиной смерти у пациентов старшей возрастной группы (>70 лет), обуславливая 1,27 млн. летальных исходов. За период с 2005 по 2015 гг. количество летальных исходов по причине ИНДП уменьшилось на 36,9% у детей в возрасте до 5 лет и на 3,2% во всех остальных возрастных группах. Пневмококковая пневмония явилась причиной 55,4% всех летальных исходов при ИНДП во всех возрастных группах (всего за год было зафиксировано 1517388 смертей). Таким образом, инфекции нижних дыхательных путей являются ведущей инфекционной причиной смерти во всём мире и занимают 5 место среди всех причин летальных исходов. Следует отметить, что на глобальном уровне бремя ИНДП значимо уменьшилось за последние 10 лет у детей в возрасте до 5 лет, однако у пожилых людей старше 70 лет бремя ИНДП достоверно увеличилось во многих регионах мира. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect Dis. 2017 Aug 23. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30396-1. GBD 2015 LRI Collaborators.

190 инфекции нижних дыхательных путей, ИНДП, бремя ИНДП, Global Burden of Diseases, GBD, причина смерти, пневмококковая пневмония