FDA одобрила меропенем/ваборбактам для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей

В августе 2017 г. Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) одобрила препарат Вабомер (меропенем/ваборбактам) для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей, вызванных определёнными микроорганизмами.

Вабомер (производитель — компания Rempex Pharmaceuticals) — это комбинированный препарат, содержащий карбапенем меропенем и ингибитор бета-лактамаз ваборбактам.

Эффективность и безопасность препарата оценивалась в клиническом исследовании, в котором приняло участие 545 взрослых пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. По окончании курса внутривенного применения меропенема/ваборбактама клиническое излечение или положительная динамика отмечалась у 98% пациентов по сравнению с 94% пациентов контрольной группы, которые получали пиперациллин/тазобактам.

Через примерно 7 дней после окончания лечения у 77% пациентов в группе меропенема/ваборбактама по сравнению с 73% пациентов в группе пиперациллина/тазобактама полностью купировались симптомы заболевания и отмечались отрицательные результаты бактериологического исследования мочи.

Наиболее частыми нежелательными лекарственными реакциями при использовании комбинации меропенем/ваборбактам были головная боль, реакция в месте введения препарата и диарея. Применение меропенема/ваборбактама сопряжено с риском развития аллергических реакций и судорог, в связи с чем меропенем/ваборбактам не следует назначать пациентам с анамнезом анафилактических реакций на бета-лактамы.

Для снижения риска развития антибиотикорезистентности и сохранения эффективности антибактериальных препаратов меропенем/ваборбактам следует применять только для лечения инфекций, которые вызваны чувствительными к препарату микроорганизмами.

Меропенем/ваборбактам получил статус Qualified Infectious Disease Product (QIDP), т.е. антибиотик для лечения инфекционных болезней, подходящий по критериям FDA (т.е. статус антибактериального препарата для лечения серьёзных и жизнеугрожающих инфекций).

