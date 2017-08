Влияние лактобактерий на массу тела и содержание жира у пациентов с избыточным весом и ожирением: результаты систематического обзора Опубликовано: Пятница, 25 августа 2017 г. - 09:15 Тема: Пробиотики Кишечная микрофлора — важнейший фактор в поддержании массы тела. Изменения микрофлоры кишечника с помощью пробиотиков может способствовать потере веса и быть полезным в лечении ожирения. Целью систематического обзора, результаты которого были опубликованы в International Journal of Obesity, была оценка влияния лактобактерий на потерю веса и/или содержание жира у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Поиск исследований проводился в электронных базах данных Medline (PubMed) и Scopus с использованием следующих поисковых терминов: «probiotics», «Lactobacillus», «obesity», «body weight changes», «weight loss», «overweight», «abdominal obesity», «body composition», «body weight», «body fat» и «fat mass» («пробиотики», «лактобактерии», «ожирение», «изменение массы тела», «потеря веса», «избыточный вес», «абдоминальное ожирение», «композиционный состав тела», «масса тела», «жир тела» и «жировая масса»). Всего было идентифицировано 1567 статей, однако только 14 исследований включили в систематический обзор. Из них в 9 исследованиях было продемонстрировано снижение массы тела и/или содержания жира, в трёх эффекта выявлено не было и в двух отмечалось увеличение массы тела. Результаты свидетельствуют, что полезные эффекты пробиотиков, в том числе и влияние на массу тела, являются штаммоспецифичными. Наиболее оптимальными комбинациями пробиотиков, способствующими потери веса и уменьшению массы жировой ткани, оказались (1) Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus в случае, если они сочетаются с гипокалорийной диетов, (2) L. plantarum с Lactobacillus curvatus, (3) Lactobacillus gasseri, Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus casei с фенольными соединениями (ими богаты нектарины, сливы и персики), и некоторые другие комбинации лактобактерий. Crovesy L., Ostrowski M., Ferreira D.M.T.P., Rosado E.L., Soares-Mota M. Effect of Lactobacillus on body weight and body fat in overweight subjects: a systematic review of randomized controlled clinical trials. Int J Obes (Lond). 2017 Jul 10.

69 пробиотики, избыточный вес, ожирение, потеря массы тела, лактобактерии, Lactobacillus

