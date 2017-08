Влияние применения антибактериальных препаратов широкого спектра действия на микрофлору кишечника

Подавление нормальной микрофлоры кишечника при применении антимикробных препаратов широкого спектра действия способствует повышению риска колонизации или развития инфекции, вызванной резистентными патогенами.

В ходе исследования, проведённого учёными из Тайваня, изучались изменения носительства в кишечнике определённых устойчивых микроорганизмов у пациентов, которые получали лечение тремя различными классами антимикробных препаратов широкого спектра действия, активных в отношении синегнойной палочки и анаэробов (карбапенем эртапенем, фторхинолон моксифлоксацин и оксацефем фломоксеф). Также в ходе исследования анализировались факторы риска развития колонизации резистентными патогенами.

В исследование проспективно включались взрослые пациенты (старше 20 лет), которым было показано применение либо эртапенема, либо моксифлоксацина, либо фломоксефа в течение, по меньшей мере, 7 дней. У всех пациентов, которые получили хотя бы один полный день лечения изучаемыми антибиотиками, проводилось взятие ректальных мазков. Перечень резистентных патогенов включал Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae и Acinetobacter baumannii.

Средний возраст участников исследования составил 61,6 года, 58,8% были мужчины. Частота колонизации Pseudomonas aeruginosa была сопоставимой между сравниваемыми группами (в группе, получавшей эртапенем, — 13,2%, фломоксеф — 20%, моксифлоксацин — 14,3%, p=0,809).

По сравнению с эртапенемом при применении фломоксефа (отношение шансов 4,3, 95% доверительный интервал 1,28-14,48, p=0,01) и моксифлоксацина (отношение шансов 6,95, 95% доверительный интервал 1,36-35,52, p=0,019) был выше риск колонизации устойчивыми к эртапенему штаммами Escherichia coli.

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что у пациентов, получавших эртапенем, меньше риск колонизации кишечника резистентными к эртапенему штаммами E. coli по сравнению с лицами, лечившимися моксифлоксацином или фломоксефом. В то же время частота колонизации кишечника синегнойной палочкой между тремя сравниваемыми группами антибиотиков значимо не различалась.

