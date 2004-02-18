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Влияние применения антибактериальных препаратов широкого спектра действия на микрофлору кишечника

Опубликовано: Среда, 23 августа 2017 г. - 09:10
Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Версия для печати

Подавление нормальной микрофлоры кишечника при применении антимикробных препаратов широкого спектра действия способствует повышению риска колонизации или развития инфекции, вызванной резистентными патогенами.

В ходе исследования, проведённого учёными из Тайваня, изучались изменения носительства в кишечнике определённых устойчивых микроорганизмов у пациентов, которые получали лечение тремя различными классами антимикробных препаратов широкого спектра действия, активных в отношении синегнойной палочки и анаэробов (карбапенем эртапенем, фторхинолон моксифлоксацин и оксацефем фломоксеф). Также в ходе исследования анализировались факторы риска развития колонизации резистентными патогенами.

В исследование проспективно включались взрослые пациенты (старше 20 лет), которым было показано применение либо эртапенема, либо моксифлоксацина, либо фломоксефа в течение, по меньшей мере, 7 дней. У всех пациентов, которые получили хотя бы один полный день лечения изучаемыми антибиотиками, проводилось взятие ректальных мазков. Перечень резистентных патогенов включал Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae и Acinetobacter baumannii.

Средний возраст участников исследования составил 61,6 года, 58,8% были мужчины. Частота колонизации Pseudomonas aeruginosa была сопоставимой между сравниваемыми группами (в группе, получавшей эртапенем, — 13,2%, фломоксеф — 20%, моксифлоксацин — 14,3%, p=0,809).

По сравнению с эртапенемом при применении фломоксефа (отношение шансов 4,3, 95% доверительный интервал 1,28-14,48, p=0,01) и моксифлоксацина (отношение шансов 6,95, 95% доверительный интервал 1,36-35,52, p=0,019) был выше риск колонизации устойчивыми к эртапенему штаммами Escherichia coli.

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что у пациентов, получавших эртапенем, меньше риск колонизации кишечника резистентными к эртапенему штаммами E. coli по сравнению с лицами, лечившимися моксифлоксацином или фломоксефом. В то же время частота колонизации кишечника синегнойной палочкой между тремя сравниваемыми группами антибиотиков значимо не различалась.

Yang J.J., Wang J.T., Cheng A., Chuang Y.C., Sheng W.H.

Impact of broad-spectrum antimicrobial treatment on the ecology of intestinal flora.

J Microbiol Immunol Infect. 2017 Jun 28.


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эртапенем, моксифлоксацин, фломоксеф, колонизация кишечника, резистентные штаммы, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii, E. coli

  
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