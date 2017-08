Эффективность и безопасность дополнительного применения пробиотиков в эрадикационной терапии Helicobacter pylori у детей: результаты систематического обзора и мета-анализа Опубликовано: Среда, 16 августа 2017 г. - 10:20 Тема: Пробиотики В ходе систематического обзора и мета-анализа, результаты которого были опубликованы в июльском номере журнала European Journal of Clinical Pharmacology за 2017 г., были идентифицированы штаммы пробиотиков, которые при добавлении к стандартной 3-компонентной эрадикационной терапии Helicobacter pylori в максимальной степени способствуют эрадикации H. pylori у детей. При проведении поиска по медицинским базам данным всего было идентифицировано 29 исследований (n=3122), пригодных для включения в мета-анализ, в которых изучалось 17 различных штаммов пробиотиков. По сравнению с плацебо добавление пробиотиков к стандартной 3-компонентной эрадикационной терапии хеликобактера статистически достоверно повышает частоту эрадикации H. pylori (отношение рисков 1,19, 95% ДИ 1,13-1,25) и снижает частоту нежелательных явлений, возникающих на фоне эрадикационной терапии (отношение рисков 0,49, 95% ДИ 0,38-0,65). Наилучшим пробиотиком для эрадикации H. pylori оказался Lactobacillus casei, а для снижения частоты нежелательных явлений на фоне лечения — комбинированные пробиотические препараты, содержащие Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus. При рассмотрении отдельных подтипов нежелательных явлений оказалось, что лучше всего снижают частоту диареи пробиотики содержащие штаммы Bifidobacterium infantis, B. longum, L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius, L. sporogenes и Streptococcus thermophiles, уменьшают потерю аппетита Bacillus mesentericus, Clostridium butyricum и Streptococcus faecalis, профилактируют запоры — B. longum, L. bulgaricus и S. thermophiles, уменьшают частоту возникновений нарушений вкуса Bifidobacterium bifidum, B. infantis, L. acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. reuteri и Streptococcus, уменьшает частоту развития метеоризма Saccharomyces boulardii, уменьшают частоту возникновения тошноты и рвоты — Bifidobacterium breve, B. infantis, L. acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. rhamnosus и S. thermophiles. Таким образом, данный систематический обзор и мета-анализ подтвердил эффективность пробиотиков при добавлении к стандартной 3-компонентной эрадикационной терапии H. pylori в повышении частоты успешной эрадикации и снижении частоты нежелательных явлений на фоне лечения, однако нужно помнить о штаммоспецифичности полезных свойств пробиотиков. Feng J.R., Wang F., Qiu X., McFarland L.V., Chen P.F., Zhou R., Liu J., Zhao Q., Li J. Efficacy and safety of probiotic-supplemented triple therapy for eradication of Helicobacter pylori in children: a systematic review and network meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2017 Jul 5.

128 пробиотики, эрадикационная терапия, Helicobacter pylori, эрадикация H. pylori, мета-анализ, систематический обзор

