Листерия: таинственный микроорганизм (часть 3) Опубликовано: Пятница, 28 июля 2017 г. - 08:50 Тема: Эпидемиология, фармакоэпидемиология и фармакоэкономика Листериоз — достаточно редкое заболевание (менее 100 случаев регистрируется ежегодно в США, причем более 95% — это инвазивная инфекция). В то же время нужно помнить о том, что данная инфекция характеризуется самыми высокими показателями летальности среди всех инфекций ЖКТ (20-30%). Инвазивные случаи инфекции возникают наиболее часто у пациентов старше 65 лет, беременных женщин и иммунокомпрометированных лиц. Порядка 10-20% всех случаев листериоза возникает у беременных женщин, как правило, в третьем триместре, когда показатели клеточного иммунитета снижены в наибольшей степени. Лиcтериоз у беременных обычно протекает легко, однако нередко приводит к антенатальной гибели плода, преждевременным родам или тяжёлому течению заболевания у новорождённого. Примерно 20% всех случаев заболевания листериозом у беременных приводят к потере плода или неонатальной смерти. Около 70% случаев инфекции у небеременных возникает у иммункомпрометированных пациентов, причём чаще всего у лиц, получающих системные глюкокортикоиды. Другие факторы риска включают пожилой возраст, недавнюю химиотерапию онкологических заболеваний, лимфому Ходжкина, лимфолейкозы. Хотя в целом листериоз не рассматривается как инфекция, часто осложняющая ВИЧ/СПИД, тем не менее, у ВИЧ-инфицированных лиц листериоз встречается в 300 раз чаще, чем в целом в популяции. Локализованные инфекции кожи обычно развиваются у ветеринаров и фермеров при непосредственном контакте с инфицированными животными. Мониторинг листериоза в США Листериоз был добавлен в национальный перечень регистрируемых заболеваний в США в 2000 г. За период с 2000 г. по 2014 г. от 696 до 896 случаев листериоза регистрировалось ежегодно. В 2014 г. было зафиксировано 769 случаев в 47 штатах с частотой 0,24 на 100000 населения. Однако следует помнить о том, что большинство случаев не выявляется в связи с нетяжёлым течением заболевания и, соответственно, не репортируется. L. monocytogenes крайне редко диагностируется в случае клинической картины кишечной инфекции (диарея и лихорадка), поскольку данный микроорганизм рутинно не определяется при бактериологическом исследовании кала. Лечение Препаратом выбора для лечения инфекций, вызванных L. monocytogenes, является ампициллин в виде монотерапии или в комбинации с гентамицином. При листериозном менингите назначается ампициллин в/в в дозе 2 г каждые 4-6 ч + гентамицин 1,7 мг/кг в/в каждые 8 ч. Альтернативные схемы включают применение ко-тримоксазола в/в в дозе 3-5 мг/кг (по триметоприму) каждые 6 ч или меропенема в/в 2 г каждые 8 ч. Также в отношении листерий активны имипенем/циластатин, ванкомицин, рифампицин. Следует помнить о том, что цефалоспорины (в т.ч. широко используемые парентеральные ЦС-III) неактивны в отношении L. monocytogenes. По длительности терапии на текущий момент имеются следующие рекомендации: В случае листериозной бактериемии у иммунокомпетентных пациентов антибактериальная терапия назначается на 2 недели.

При бактериемии у иммунокомпрометированных пациентов может потребоваться более длительное применение антибиотиков.

При листериозном менингите антибактериальная терапия назначается минимум на 3 недели.

При листериозном эндокардите продолжительность применения антибиотиков составляет 4-6 недель.

При абсцессе мозге рекомендованная длительность АБТ, по меньшей мере, 6 недель.

При диагностике листериозного гастроэнтерита рекомендовано применение ампициллина или ко-тримоксазола в течение 7 дней.

