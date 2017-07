Листерия: таинственный микроорганизм (часть 1) Опубликовано: Понедельник, 24 июля 2017 г. - 08:50 Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Listeria monocytogenes распространена в окружающей среде повсеместно. Она относится к возбудителям инфекций ЖКТ, однако инфицирующая доза неизвестна. Передача инфекции от человека к человеку (кроме случаев передачи от матери к плоду или ребёнку во время родов) крайне маловероятна. Инкубационный период составляет до 2 месяцев (иногда больше), в связи с чем бывает крайне сложно идентифицировать пищевой источник инфицирования. Характеристика возбудителя Листериоз — повсеместно распространённая зоонозная инфекция, вызываемая чаще всего L. monocytogenes. Значительно реже возбудителями могут быть другие листерии, в частности, L. ivanovii, которая инфицирует животных и крайне редко вызывает заболевание у людей. L. monocytogenes — это неспорообразующая бета-гемолитическая грамположительная бактерия. Оптимальные условия для роста данного микроорганизма создаются при температуре окружающей среды 30-37°C, однако рост возбудителя отмечается и при температуре 2-3°С; описаны случаи выживания патогена при замораживании до -20-25°С. Листерии подвижны при комнатной температуре (20-25°С), что обеспечивается 1-5 жгутиками, находящимися на поверхности, благодаря которым листерии выполняют специфические движения, напоминающие кувыркание. При температуре 37°C жгутиков на поверхности листерий нет. Листерии быстро погибают при кипячении. Листерии проникают в организм хозяина путём фагоцитоза и лизиса фагосом. Вирулентность листерий варьирует в зависимости от штамма. Серотипирование штаммов L. monocytogenes на основе наличия соматического (О) и жгутикового (Н) антигенов определило, что только три (1/2a, 1/2b и 4b) из 12 серотипов L. monocytogenes вызывают более 95% случаев заболеваний у человека, причём серотип 4b наиболее часто является причиной эпидемических вспышек заболевания. L. monocytogenes широко распространены во внешней среде, где они могут формировать биоплёнки, что делает их способными прикрепляться к плотным поверхностям. Патоген в такой форме крайне сложно элиминировать. Листерии обнаружены в желудочно-кишечном тракте многих животных, включая крупный рогатый скот, овец, а также у человека. Встречаются в почве, воде, особенно около ферм, где содержится крупный рогатый скот. Именно животные способствуют распространению L. monocytogenes в окружающей среде путём загрязнения её фекалиями. Данные микроорганизмы обнаружены в сыром молоке, и также продуктах, которые сделаны из непастеризованного молока. Список литературы: Adams DA, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;doi:10.15585/mmwr.mm6354a1. Beverly RL. The Control, Survival, and Growth of Listeria Monocytogenes on Food Products. http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11102004-072203/unrestricted/Beverly_dis.pdf. Accessed May 17, 2017. CDC. CDC Listeria Initiative Case Report Form. https://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeria-case-report-form.pdf. Accessed May 17, 2017. CDC. Comparing Characteristics of Sporadic and Outbreak-Associated Foodborne Illnesses, United States, 2004-2011. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/7/15-0833_article. Accessed May 17, 2017. CDC. Information for Health Professionals and Laboratories. https://www.cdc.gov/listeria/technical.html. Accessed May 17, 2017. CDC. National Enteric Disease Surveillance: The Listeria Initiative. https://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeriainitiativeoverview_508.pdf Accessed May 17, 2017. CDC. Listeria (Listeriosis). Surveillance. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance.html. Accessed May 17, 2017. CDC. The Listeria Whole Genome Sequencing Project. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/whole-genome-sequencing.html. Accessed May 17, 2017. Godshall CE, et al. J Clin Microbiol. 2013;doi:10.1128/JCM.01974-13. Harvey J, et al. Food Microbiology. 2007;doi:10.1016/j.fm.2006.06.006. Jensen AK, et al. Clin Infect Dis. 2016;doi:10.1093/cid/ciw860. Portnoy DA, et al. J Cell Biol. 2002;doi:10.1083/jcb.200205009. Poulsen KP, et al. J Neonatal Perinatal Med. 2013;doi:10.3233/NPM-1366312. Salipante SJ, et al. J Clin Microbiol. 2015;doi:10.1128/JCM.03385-14. Schlech WF, et al. Int J Food Microbiol. 1993;doi:10.1016/0168-1605(93)90003-Y. Schuchat A, et al. Clin Microbiol Rev. 1991;doi:10.1016/j.micinf.2007.05.011. Svabic-Vlahovic M, et al. Lancet. 1988;doi:10.1016/S0140-6736(88)90276-0.

