Применение витамина D при беременности может предотвратить развитие у ребёнка бронхиальной астмы Опубликовано: Пятница, 14 июля 2017 г. - 13:50 Тема: Новости медицины Матери, которые принимали во время беременности витамин D, могут помочь предотвратить у своих детей развитие бронхиальной астмы и инфекций дыхательных путей — такие результаты исследования были опубликованы в июньском номере журнала Journal of Allergy and Clinical Immunology. Антенатальное применение витамина D может оказывать положительное влияние на иммунную систему плода и малыша в дальнейшем. Исследователи из Королевского колледжа Лондона (King's College London) утверждают, что большинство случаев астмы диагностируется в раннем детском возрасте, свидетельствуя о том, причину заболевания нужно искать в раннем периоде жизни ребёнка или даже ещё до рождения. Недавно проведённое исследование базируется на изучении данных 51 женщины, которые были рандомизированы на 10-18 неделе беременности на получение высоких или маленьких доз витамина D. Примерно половина женщин получали рекомендованную суточную дозу 400 МЕ витамина D во втором и третьем триместрах беременности; оставшиеся пациентки получали высокую дозу витамина D (4400 МЕ). Образцы пуповинной крови анализировались для оценки эффективности влияния витамина D на иммунную систему новорождённого. Исследователи установили, что образцы крови детей, полученные от матерей, получавших высокие дозы витамина D, лучше отвечали на симуляцию патогенами. По мнению исследователей, витамин D — это очень многообещающая область исследований при бронхиальной астме. Хотя проведённое исследование продемонстрировало, что добавление препаратов витамина D при беременности может улучшить иммунный ответ, эта работа явилась первой в данной области, и необходимо проведение дальнейших исследований для подтверждения влияния витамина D на течение бронхиальной астмы в последующем. Vitamin D in Pregnancy “Could Prevent Child Asthma” Medscape - Jun 01, 2017.

154 витамин D, бронхиальная астма, беременность, иммунная система

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::