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Применение витамина D при беременности может предотвратить развитие у ребёнка бронхиальной астмы

Опубликовано: Пятница, 14 июля 2017 г. - 13:50
Тема: Новости медицины Версия для печати

Матери, которые принимали во время беременности витамин D, могут помочь предотвратить у своих детей развитие бронхиальной астмы и инфекций дыхательных путей — такие результаты исследования были опубликованы в июньском номере журнала Journal of Allergy and Clinical Immunology. Антенатальное применение витамина D может оказывать положительное влияние на иммунную систему плода и малыша в дальнейшем.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона (King's College London) утверждают, что большинство случаев астмы диагностируется в раннем детском возрасте, свидетельствуя о том, причину заболевания нужно искать в раннем периоде жизни ребёнка или даже ещё до рождения.

Недавно проведённое исследование базируется на изучении данных 51 женщины, которые были рандомизированы на 10-18 неделе беременности на получение высоких или маленьких доз витамина D.

Примерно половина женщин получали рекомендованную суточную дозу 400 МЕ витамина D во втором и третьем триместрах беременности; оставшиеся пациентки получали высокую дозу витамина D (4400 МЕ).

Образцы пуповинной крови анализировались для оценки эффективности влияния витамина D на иммунную систему новорождённого.

Исследователи установили, что образцы крови детей, полученные от матерей, получавших высокие дозы витамина D, лучше отвечали на симуляцию патогенами.

По мнению исследователей, витамин D — это очень многообещающая область исследований при бронхиальной астме. Хотя проведённое исследование продемонстрировало, что добавление препаратов витамина D при беременности может улучшить иммунный ответ, эта работа явилась первой в данной области, и необходимо проведение дальнейших исследований для подтверждения влияния витамина D на течение бронхиальной астмы в последующем.

Vitamin D in Pregnancy “Could Prevent Child Asthma”

Medscape - Jun 01, 2017.


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витамин D, бронхиальная астма, беременность, иммунная система

  
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