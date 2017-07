Активность фторхинолонов в отношении возбудителей эндофтальмита Опубликовано: Среда, 05 июля 2017 г. - 09:05 Тема: Антибиотикорезистентность Серия исследований in vitro продемонстрировала, что коагулазонегативные стафиллококки (КНС), являющиеся наиболее частыми возбудителями эндофтальмита, возникающего после хирургического вмешательства по поводу катаракты, становятся менее чувствительными к фторхинолонам. В июньском номере журнала JAMA Ophthalmology опубликована статья, в которой отмечено, что фторхинолоны часто используются профилактически, особенно в Европе, однако всемирного консенсуса, касающегося профилактики эндофтальмитов после операции по удалению катаракты, на текущий момент нет, в первую очередь, из-за недостатка доказательств. В проведённом в США исследовании изучалась чувствительность возбудителей, выделенных у пациентов с эндофтальмитом, за период с 1995 по 2016 гг. Всего 83 штамма было получено с 1995 по 1999 гг., 63 — за период 2000-2004 гг., 75 — за период 2005-2009 гг. и 97 — с 2010 по 2016 гг. Нечувствительность к ципрофлоксацину выросла с 28% в 1995-199 гг. до 56% в 2010-2016 гг. Устойчивость к левофлоксацину за вышеуказанный период времени увеличилась с 17% до 56%, а к моксифлоксацину — с 22% до 57%. На текущий момент нет чёткого объяснения данного повышения устойчивости к фторхинолонам. Не исключено, что это связано с широким использованием данной группы антибиотиков, использование антибиотиков вне сферы здравоохранения и распространение генетических факторов, способствующих развитию резистентности. Возможно, что рутинное профилактическое использование фторхинолонов при операции по удалению катаракты является ключевым фактором, способствующим распространению устойчивости у возбудителей инфекционных осложнений, что в значительной степени осложняет дальнейшее лечение таких пациентов. Stringham J.D., Relhan N., Miller D., Flynn H.W. Jr. Trends in Fluoroquinolone Nonsusceptibility Among Coagulase-Negative Staphylococcus Isolates Causing Endophthalmitis, 1995-2016. JAMA Ophthalmol. 2017 Jun 15.

124 катаракта, эндофтальмит, фторхинолоны, антибиотикорезистентность, коагулазонегативные стафиллококки

