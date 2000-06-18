Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Четверг, 06 июля 2017 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Рассылка
Новости сайта

Активность фторхинолонов в отношении возбудителей эндофтальмита

Опубликовано: Среда, 05 июля 2017 г. - 09:05
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

Серия исследований in vitro продемонстрировала, что коагулазонегативные стафиллококки (КНС), являющиеся наиболее частыми возбудителями эндофтальмита, возникающего после хирургического вмешательства по поводу катаракты, становятся менее чувствительными к фторхинолонам.

В июньском номере журнала JAMA Ophthalmology опубликована статья, в которой отмечено, что фторхинолоны часто используются профилактически, особенно в Европе, однако всемирного консенсуса, касающегося профилактики эндофтальмитов после операции по удалению катаракты, на текущий момент нет, в первую очередь, из-за недостатка доказательств.

В проведённом в США исследовании изучалась чувствительность возбудителей, выделенных у пациентов с эндофтальмитом, за период с 1995 по 2016 гг.

Всего 83 штамма было получено с 1995 по 1999 гг., 63 — за период 2000-2004 гг., 75 — за период 2005-2009 гг. и 97 — с 2010 по 2016 гг.

Нечувствительность к ципрофлоксацину выросла с 28% в 1995-199 гг. до 56% в 2010-2016 гг. Устойчивость к левофлоксацину за вышеуказанный период времени увеличилась с 17% до 56%, а к моксифлоксацину — с 22% до 57%.

На текущий момент нет чёткого объяснения данного повышения устойчивости к фторхинолонам. Не исключено, что это связано с широким использованием данной группы антибиотиков, использование антибиотиков вне сферы здравоохранения и распространение генетических факторов, способствующих развитию резистентности.

Возможно, что рутинное профилактическое использование фторхинолонов при операции по удалению катаракты является ключевым фактором, способствующим распространению устойчивости у возбудителей инфекционных осложнений, что в значительной степени осложняет дальнейшее лечение таких пациентов.

Stringham J.D., Relhan N., Miller D., Flynn H.W. Jr.

Trends in Fluoroquinolone Nonsusceptibility Among Coagulase-Negative Staphylococcus Isolates Causing Endophthalmitis, 1995-2016.

JAMA Ophthalmol. 2017 Jun 15.


124

катаракта, эндофтальмит, фторхинолоны, антибиотикорезистентность, коагулазонегативные стафиллококки

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Активность фторхинолонов в отношении возбудителей эндофтальмита | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Антибиотикорезистентность» (просмотров: 49132)
Последние 10 статей на тему «Антибиотикорезистентность»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2017 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru