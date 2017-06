Частота, факторы риска и исходы нозокомиальной пневмонии в ОРИТ, вызванной полирезистентными патогенами, у пациентов, колонизированных микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими БЛРС Опубликовано: Пятница, 23 июня 2017 г. - 08:55 Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Учёные из Франции изучили распространённость, факторы риска и прогноз нозокомиальной пневмонии у пациентов в ОРИТ, вызванной микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) среди носителей продуцирующих БЛРС штаммов Enterobacteriaceae (БЛРС-Enterobacteriaceae). Было проведено 6-летнее (май 2009 г. — март 2015 г.) проспективное исследование в ОРИТ 850-коечного стационара. Из 6303 поступивших пациентов у 843 (13,4%) было выявлено носительство продуцирующих БЛРС штаммов Enterobacteriaceae. Среди носителей у 111 человек (13%) в ОРИТ развилась нозокомиальная пневмония, из них у 48 пациентов (43%) пневмония была вызвана микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими БЛРС (6% носителей). При проведении многофакторного анализа оценка по шкале SAPS II на момент поступления в ОРИТ >43 (отношение шансов 2,81, 95% ДИ 1,16-6,79) и колонизация штаммами Enterobacter spp. или K. pneumoniae (ОШ 10,96, 95% ДИ 2,93-41,0) были расценены как независимые предикторы развития нозокомиальной пневмонии, вызванной БЛРС-Enterobacteriaceae, у колонизированных пациентов, в то время как получение амоксициллина/клавуланата в течение >2 суток во время нахождения в ОРИТ оказывало протективный эффект (ОШ 0,24, 95% ДИ 0,08-0,71). Пациенты с пневмонией, вызванной БЛРС-Enterobacteriaceae, имели более высокую оценку по шкале SOFA (p=0,037) и у них чаще диагностировался септический шок на момент начала пневмонии (р=0,047). Однако оказалось, что пневмония, вызванная БЛРС-Enterobacteriaceae, не является независимым предиктором летального исхода. У 25 пациентов пневмония была вызвана микроорганизмами, устойчивыми к карбапенемам. Хроническая почечная недостаточность, назначение цефалоспоринов III поколений в предшествующие 3 месяца, острый респираторный дистресс-синдром взрослых и предшествующее применение карбапенемов или фторхинолонов было факторами риска развития пневмонии, вызванной патогенами, устойчивыми к карбапенемам. Таким образом, только у небольшого числа носителей БЛРС-Enterobacteriaceae развилась в ОРИТ пневмония, вызванная микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими БЛРС. Однако высокая доля пневмонии у носителей была вызвана штаммами БЛРС-Enterobacteriaceae. Пневмония, вызванная БЛРС-Enterobacteriaceae, не является независимым предиктором летальности. Razazi K., Mekontso Dessap A., Carteaux G., Jansen C5., Decousser J.W., de Prost N., Brun-Buisson C. Frequency, associated factors and outcome of multi-drug-resistant intensive care unit-acquired pneumonia among patients colonized with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae. Ann Intensive Care. 2017; 7(1): 61. doi: 10.1186/s13613-017-0283-4. Epub 2017 Jun 12.

нозокомиальная пневмония, ОРИТ, Enterobacteriaceae, бета-лактамазы расширенного спектра, БЛРС, носительство БЛРС

