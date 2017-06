ВОЗ пересмотрела подходы к использованию антибиотиков Опубликовано: Пятница, 09 июня 2017 г. - 08:50 Тема: Новости медицины Впервые за 40-летнюю историю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела Примерный перечень Основных лекарственных средств (WHO Model List of Essential Medicines) — теперь в данный перечень включены рекомендации, когда применять и когда не применять определённые антибактериальные препараты. Основной задачей этого пересмотра явилось сдерживание антимикробной резистентности, оптимизация лечения инфекций и сохранение антибиотиков т.н. «последнего» ряда для лечения инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями. В настоящее время основные антибактериальные препараты разделены на 3 группы. Первоначально новые категории применяются по отношению к антибиотикам, используемым для лечения 21 наиболее распространённого инфекционного заболевания. Если этот подход окажется эффективным и оправдает себя, список может быть расширен и на препараты для лечения более широкого перечня инфекций. Первая группа (Access — доступность) включает препараты, доступные в любое время и рекомендуемые в приоритетном порядке для лечения довольно широкого перечня инфекционных заболеваний. Например, в данную группу входит амоксициллин — широко используемый антибиотик для лечения таких инфекций, как пневмония. Тем не менее, ВОЗ отмечает, что и антибиотики из этой группы должны применять строго по назначению врача при наличии соответствующих симптомов, а в ходе использования необходим внимательный мониторинг состояния пациента. Во вторую группу (Watch — бдительность, наблюдение) включены антибиотики, которые рекомендуются в качестве препаратов выбора и резерва для терапии небольшого перечня инфекций. Применение препаратов, относящихся к данной группе, может увеличивать риск развития резистентности. Например, применение ципрофлоксацина для лечения неосложнённых инфекций мочевыводящих путей (цистита) или инфекций верхних дыхательных путей (острого бактериального риносинусита или бактериального бронхита) должно быть максимально уменьшено во избежание дальнейшего развития устойчивости к антибиотикам. В третью группу (Reserve — резерв, запас) ВОЗ включила восемь препаратов, таких как колистин и некоторые препараты из группы цефалоспоринов, которые должны рассматриваться как препараты резерва, «последнего ряда», и использоваться только в случаях наиболее тяжёлых и серьёзных инфекций, когда все другие варианты лечения оказались неэффективны (например, при терапии жизнеугрожающих инфекциях, вызванных полирезистентными патогенами). Свое решение ВОЗ объясняет тем, что в последнее время во многих странах резко выросла устойчивость к антибиотикам, вызванная массовым и нередко неправильным их применением. ВОЗ отмечает, что изменение подхода к применению антибиотиков направлено на максимально рациональное и разумное использование этого уникального класса лекарственных средств. Это должно повысить эффективность лечения и уменьшить темпы развития устойчивости к антибиотикам, что может стать критичным, если понадобится применить средства «последнего ряда». WHO updates Essential Medicines List with new advice on use of antibiotics www.who.int

