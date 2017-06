Йогурт с лактобактериями подавляет рост полирезистентных грамотрицательных микроорганизмов Опубликовано: Среда, 07 июня 2017 г. - 09:05 Тема: Пробиотики Лактобактерии в йогурте ингибируют рост полирезистентных грамотрицательных микроорганизмов — такие результаты были получены в ходе исследования, проведённого на кафедре биологии Говардского университета (Вашингтон, США). Исследователи открыли потенциально новый штамм лактобактерий L. parafarraginis при тестировании штаммов лактобактерий, выделенных из коммерческого йогурта и сыра. Учёные отметили, что данный штамм лактобактерий подавляет рост некоторых полирезистентных грамотрицательных микроорганизмов. В ходе работы было установлено, что ингибирующим агентом может быть бактериоцин — белок, высвобождаемый бактериями, который обладает активностью в отношении других микроорганизмов. Бактериоцины важны, в первую очередь, в пищевой промышленности. Не исключено, что в будущем именно бактериоцины смогут стать значимой альтернативой антибиотикам, применяемым в настоящее время. Данное открытие очень важно для клиницистов в связи с растущей в последнее десятилетие проблемой антибиотикорезистентности в стационарах, и особенно это касается грамотрицательных возбудителей. Ранее в целом ряде исследований было продемонстрировано, что лактобактерии обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных микроорганизмов, однако публикаций, посвящённых действию лактобактерий на грамотрицательные патогены, было значительно меньше. Исследователи открыли штамм L. parafarraginis при тестировании антимикробной активности против Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes и Escherichia coli 68 штаммов лактобактерий из коммерческого йогурта и сыра. Дальнейшие исследования потенциально нового штамма лактобактерий, который ученые назвали L. parafarraginis KU495926, показали, что он ингибирует 14 полирезистентных грамотрицательных микроорганизмов (E. coli и др.), включая штаммы, продуцирующие БЛРС, выделенные из клинического материала. По мнению исследователей, человечество в самое ближайшее время может столкнуться с проблемой инфекций, вызванных полирезистентынми патогенами. Не исключено, что мы придем к постантибиотической эре, когда даже минимальные инфекции и повреждения легко могут стать причиной летального исхода. Поэтому поиск альтернатив антибактериальным препаратам (а именно такой альтернативой являются бактериоцины) — важная задача современной медицины. Allen-McFarlane RS, et al. Lactobacillus parafarraginis KU495926 inhibits multi-drug resistant and extended spectrum beta-lactamase producing gram-negative bacteria. Presented at: ASM Microbe; June 1-5, 2017; New Orleans.

400 Lactobacillus parafarraginis KU495926, лактобактерии, полирезистентные грамотрицательные микроорганизмы, бактериоцины, антибиотикорезистентность

