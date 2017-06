Ингаляционный амикацин при вентиляторассоциированной пневмонии, вызванной полирезистентными грамотрицательными патогенами

Ингаляционный амикацин в настоящее время является многообещающим вариантом терапии вентиляторассоциированной пневмонии (ВАП), вызванной полирезистентными грамотрицательными патогенами (ПГОП), поскольку, как сообщалось ранее, ингаляционный амикацин может увеличивать концентрацию препарата в альвеолах без развития системных токсических реакций. Целью одноцентрового двойного слепого рандомизированного исследования была оценка эффективности и безопасности ингаляционныого амикацина, используемого в качестве дополнительного лечения при ВАП, вызванной полирезистентными грамотрицательными патогенами. Исследование проводилось в период с июня 2014 г. по июнь 2016 г. на базе ОРИТ. Всего за указанный период 52 пациента с подтверждённой ВАП, вызванной ПГОП, были рандомизированы на 2 группы: первая (n=27) получала ингаляционный амикацин, вторая (n=25) — плацебо. Пациенты получали либо амикацин ингаляционно (400 мг каждые 8 ч), либо физиологический раствор (4 мл, каждые 8 ч) в течение 7 дней. Также по поводу ВАП по решению врача назначались системные антибиотики. Пациенты наблюдались в течение 28 дней. Бактериологическая эффективность (эрадикация возбудителя), оценка по Шкале клинической оценки инфекции легких (clinical pulmonary infection score — CPIS) и уровень сывороточного креатинина оценивались на 7 день терапии. Возникновение устойчивости к амикацину, частота клинического излечения при ВАП и летальность оценивались на 28 сутки. Исходные характеристики пациентов в обеих группах были сопоставимы. В конце лечения 13 из 32 исходно выделенных микроорганизма были эрадицированы в группе амикацина по сравнению с 4 из 28 возбудителей в группе плацебо (41% vs 14%, р=0,024). Что касается пациентов, то у 11 из 27 пациентов в группе амикацина и у 4 из 25 пациентов в группе плацебо удалось добиться эрадикации патогенов (41% vs 16%, р=0,049). Добавление амикацина снизило оценку по шкале CPIS (4,2±1,6 vs 5,8±2,1, р=0,007). В группе амикацина не было зарегистрировано случаев возникновения устойчивости к амикацину на фоне лечения, а также изменения уровня креатинина сыворотки. В ходе исследования между группами к 28 дню не было выявлено статистически достоверных различий в частоте клинического излечения у выживших пациентов (48% vs 35%, р=0,444) и летальности (22% vs 32%, р=0,427). Такие образом, в проведённой работе было продемонстрировано, что дополнительное применение ингаляционного амикацина для терапии вентиляторассоциированной пневмонии, вызванной полирезистентными грамотрицательными патогенами, способствует успешной эрадикации возбудителей без риска возникноения случаев устойчивости к амикацину или изменения уровня креатинина сыворотки. Liu C., Zhang Y.T., Peng Z.Y., Zhou Q., Hu B., Zhou H., Li J.G. Aerosolized Amikacin as Adjunctive Therapy of Ventilator-associated Pneumonia Caused by Multidrug-resistant Gram-negative Bacteria: A Single-center Randomized Controlled Trial. Chin Med J (Engl). 2017; 130(10): 1196-1201.

257 ингаляционный амикацин, вентиляторассоциированная пневмония, полирезистентные грамотрицательные патогены