Влияние пробиотиков и симбиотиков на течение печёночной энцефалопатии Опубликовано: Пятница, 26 мая 2017 г. - 09:10 Тема: Пробиотики Различного уровня повреждения кишечной микробиоты, эндотоксемия и воспаление в последнее время рассматриваются в качестве значимых факторов патогенеза печёночной энцефалопатии (ПЭ). Пробиотики и симбиотики рассматривают как представляющее интерес лечения ПЭ из-за возможных полезных эффектов путём модуляции кишечной микрофлоры. Кроме этого, пробиотики и симбиотики могут лучше переноситься и быть более выгодными с экономической точки зрения, чем традиционно используемые препараты, такие как лактулоза, рифаксимин или L-орнитин-L-аспартат (субстраты цикла синтеза мочевины и глутамина). Поиск исследований для включения в систематический обзор проводился в базах данных PubMed, ISI Web of Science, EMBASE и Кокрановской библиотеке (Cochrane Library). В мета-анализ включались рандомизированных контролируемых клинические исследования у взрослых пациентов с циррозом, в которых оценивалось влияние пробиотиков и симбиотиков на кишечную микрофлору, уменьшение выраженности эндотоксемии, воспаления и уровня аммиака, а также на обратимую минимальную печёночную энцефалопатию, профилактику развития выраженной ПЭ и улучшение качества жизни. Оказалось, что 19 исследований соответствуют критерия включения. Пробиотики и симбиотики увеличивают количество полезной микрофлоры и уменьшают число патогенных бактерий и эндотоксемию по сравнению с плацебо или отсутствием лечения, однако не было отмечено влияние пробиотиков на выраженность воспаления. Пробиотики статистически достоверно способствуют обратному развитию минимальной печеночной энцефалопатии (относительный риск 1,53, 95% ДИ 1,14-2,05, р=0,005) и снижают вероятность развития выраженной печёночной энцефалопатии (относительный риск 0,62, 95% ДИ 0,48-0,80, р=0,0002) по сравнению с плацебо или отсутствием лечения. Симбиотики статистически достоверно уменьшают уровни аммиака по сравнению с плацебо (относительный риск 15,24, 95% ДИ от -26.01 до -4,47, р=0,006). Пробиотики не оказывают дополнительного влияния на обратное развитие минимальной печёночной энцефалопатии и профилактику возникновения выраженной печеночной энцефалопатии по сравнению с лактулозой, рифаксимином и L-орнитином-L-аспартатом. Только в 5 исследованиях оценивалась переносимость пробиотиков, при этом число побочных эффектов было минимальным. Таким образом, на основании выполненного мета-анализа можно сделать вывод о том, что пробиотики и симбиотики следует рассматривать как альтернативный вариант терапии и ведения пациентов с печёночной энцефалопатией. Viramontes Hörner D., Avery A., Stow R. The Effects of Probiotics and Symbiotics on Risk Factors for Hepatic Encephalopathy: A Systematic Review. J Clin Gastroenterol. 2017 Apr; 51(4): 312-323. doi: 10.1097/MCG.0000000000000789.

пробиотики, симбиотики, печёночная энцефалопатия

