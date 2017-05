Частота госпитализаций в стационар по поводу острого среднего отита детей первого года жизни до и после повсеместного внедрения 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины Опубликовано: Среда, 24 мая 2017 г. - 09:05 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Острый средний отит (ОСО) является одним из наиболее частых инфекционных заболеваний в детском возрасте. Обычно пациенты с ОСО получают лечение амбулаторно. Однако в более тяжёлых случаях требуется госпитализация в стационар. Исследователи из Израиля предположили, что введение пневмококковой конъюгированной вакцины (pneumococcal conjugate vaccines — PCV) на первом году жизни может снизить частоту госпитализаций в стационар по поводу ОСО у данной возрастной группы пациентов. Для этого исследователи изучили характеристики детей первого года жизни, госпитализированных в стационар с ОСО и острым мастоидитом (ОМ) в эру PCV-13, которой в Израиле с ноября 2010 г. вакцинируются все дети. Исследуемая популяция — дети в возрасте ≤1 год, которые были госпитализированы в стационар за период с 01.01.2010 по 31.12.2015 с ОСО с или без острого мастоидита. В ходе работы было проведено сравнение данных по госпитализации за период 2010-2011 гг. (переходные года, когда на замену PCV-7 пришла PCV-13) с 2012-2015 гг. (постмаркетинговый период для PCV-13). ОСО был основным/вторичным диагнозом при выписке у ~4% детей первого года жизни, госпитализированных в стационар. Мальчикам чаще требовалось лечение в стационаре, чем девочкам (62% vs 38%). Средняя длительность пребывания в стационаре несколько снизилась (с 3,21 дня в 2010-2011 гг. до 2,99 дней в 2012-2015 гг., р=0,52). Несмотря на умеренное назначение антибиотиков до поступления в стационар (<30%) острый мастоидит оказался нечастым осложнением ОСО (~3,4% от всех госпитализаций по поводу ОСО). Амоксициллин был самым часто используемым препаратом, который пациенты получали амбулаторно до госпитализации и во время лечения в стационаре. Количество миринготомий, обычно используемых в случае неэффективности консервативной тактики ведения пациентов, статистически достоверно снизилось. Также следует отметить, что за изученные периоды времени у данной категории пациентов практически не выделялись резистентные микроорганизмы. Респираторно-синцитиальный вирус был определён в 20% респираторных образцов, вирусы гриппа тип А и В — в 8%. Таким образом, ОСО остается значимой причиной госпитализаций в стационар детей в эру повсеместного использования 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины, но, в то же время, частота серьезных осложнений ОСО (например, острого мастоидита) является низкой. Marom T., Israel O., Gavriel H., Pitaro J., Baker A.A., Eviatar E. Comparison of first year of life acute otitis media admissions before and after the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Jun; 97: 251-256.

244 острый средний отит, ОСО, острый мастоидит, 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина, PCV-13

