Тактика ведения взрослых пациентов с неосложнёнными ИМП в амбулаторных условиях: обновлённые немецкие рекомендации 2017 г. Опубликовано: Понедельник, 22 мая 2017 г. - 08:50 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение В апреле 2017 г. в журнале Urology вышли обновлённые доказательно-обоснованные рекомендации, посвящённые эпидемиологии, диагностике, терапии и общей тактике ведения взрослых пациентов с неосложнёнными бактериальными инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) в амбулаторной практике. Обновлённое издание рекомендаций содержит текущие данные по рациональному использованию антимикробных препаратов, избеганию необоснованного применения определённых классов антибиотиков и состоянию антибиотикорезистентности. Текущие обновлённые рекомендации были разработаны под руководством Немецкой урологической ассоциации (German Association of Urology — DGU). Систематический поиск литературы проводился за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2015 г. Также во внимание принимались европейские рекомендации по данной проблеме. Основными ключевыми моментами в новой версии рекомендаций по ведению взрослых пациентов с ИМП в амбулаторной практике являются: Для лечения неосложнённого цистита препаратами выбора являются фосфомицин трометамол, нитрофурантоин, нитроксолин, пивмециллинам (не зарегистрирован в России) и триметоприм (с учётом локальных данных антибиотикорезистентности уропатогенов).

Не следует рассматривать в качестве препаратов выбора для лечения неосложнённого цистита фторхинолоны и цефалоспорины.

При лечении неосложнённого пиелонефрита лёгкой и средней степени тяжести предпочтительнее назначение цефподоксима, цефтибутена, ципрофлоксацина или левофлоксацина (все перечисленные препараты принимаются внутрь). Kranz J., Schmidt S., Lebert C., Schneidewind L., Vahlensieck W., Sester U., Fünfstück R., Helbig S., Hofmann W., Hummers E., Kunze M., Kniehl E., Naber K., Mandraka F., M?ndner-Hensen B., Schmiemann G., Wagenlehner F. Epidemiology, diagnostics, therapy, prevention and management of uncomplicated bacterial outpatient acquired urinary tract infections in adult patients: Update 2017 of the interdisciplinary AWMF S3 guideline. Urologe A. 2017 Apr 28. doi: 10.1007/s00120-017-0389-1.

136 инфекции мочевыводящих путей, ИМП, пиелонефрит, цистит, рекомендации, фторхинолоны, ципрофлоксацин, левофлоксацин, цефподоксим, цефтибутен, фосфомицин трометамол, нитрофурантоин, нитроксолин

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::