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Антимикробная активность лактобактерий против уропатогенов

Опубликовано: Пятница, 12 мая 2017 г. - 10:05
Тема: Пробиотики Версия для печати

Применение пробиотических препаратов, содержащих лактобактерии, предлагается в качестве альтернативы профилактическому применению антибиотиков в эру антибиотикорезистентности для предотвращения инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

Исследователи из Северной Кореи провели исследование, в котором оценивалась активность лактобактерий против уропатогенов и сравнивалась с антибиотиками.

Для оценки подавляющей активности лактобактерий против уропатогенов были выбраны 6 штаммов лактобактерий (L. gasseri, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, L. acidophilus) и 4 типичных уропатогена, выделяемых при ИМП у детей младшего возраста (Escherichia coli, не продуцирующая бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС-), БЛРС+ E. coli, Proteus vulgaris, Enterococcus fecalis). Ингибирование каждого из уропатогенов штаммами лактобактерий in vitro оценивалось на МРС агаре (агар для культивирования лактобактерий по Ману, Рогозе и Шарпу) методом диффузии и сравнивалось с коммерческими дисками с антибиотиками.

Средняя зона задержки роста для каждой из 6 изученных лактобактерий в отношении 4 штаммов уропатогенов показала незначительное различие между тестируемыми лактобактериями, однако подавление роста было чёткое и определённое (диаметр задержки зон роста 10,5-20,0 мм). Данные показатели отличались от таковых при использовании дисков с антибиотиками (диаметры задержки зон роста <6,0-27,5 мм) в зависимости от резистентности тестируемого штамма уропатогена. Зоны подавления роста 6 лактобактерий были между показателями чувствительных и устойчивых к антибиотикам штаммов уропатогенов (P<0,05).

Таким образом, результаты данного исследования показали, что лактобактерии обладают умеренной антимикробной активностью в отношении уропатогенов. Для уточнения, какой из штаммов пробиотиков обладает наибольшим пробиотическим потенциалом в данной ситуации, необходимо проведение дальнейших исследований.

Shim Y.H., Lee S.J., Lee J.W.

Antimicrobial activity of lactobacillus strains against uropathogens.

Pediatr Int. 2016; 58(10): 1009-13.


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инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, пробиотики, Lactobacillus spp., лактобактерии, профилактика рецидивов, L.gasseri, L.rhamnosus, L.acidophilus, L.plantarum, L.paracasei, L.acidophilus, уропатогены

  
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