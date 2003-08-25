Профилактическое применение витамина D для предотвращения острых инфекций дыхательных путей: результаты систематического обзора и мета-анализа

Для оценки эффективности профилактического применения витамина D на частоту возникновения инфекций дыхательных путей и идентификации факторов, модифицирующих данный эффект, был проведён систематический обзор и мета-анализ индивидуальных данных участников из рандомизированных контролируемых исследований.

Поиск данных проводился в базах данных Medline, Embase, Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials), базах Web of Science, ClinicalTrials.gov и в реестре организации «Международный стандартный номер рандомизированного клинического исследования» (International Standard Randomised Controlled Trial Number — ISRCTN) с момента создания базы данных по декабрь 2015 г.

Критерии пригодности исследований для включения в мета-анализ: все рандомизированные двойные слепые плацебо контролируемые исследования, в которых изучалось добавление витамина D 3 или витамина D 2 любой длительностью применения, рассматривались как пригодные для включения в исследование, если они были одобрены к проведению этическим комитетом и если данные, регистрировавшиеся в исследовании, включали проспективный сбор информации о частоте инфекций дыхательных путей в качестве изучаемого исхода/критерий эффективности.

Было идентифицировано 25 исследований, пригодных для включения в мета-анализ (всего 11321 участник в возрасте от 0 до 95 лет). Индивидуальные данные участников были получены для 10933 (96,6%) пациентов. Как оказалось, витамин D снижал риск респираторных инфекций среди всех участников (скоррегированное отношение шансов 0,88, 95% доверительный интервал 0,81-0,96, р<0,001). При проведении подгруппового анализа было выявлено, что протективный эффект отмечался у лиц, получавших витамин D ежедневно или еженедельно без дополнительных болюсных доз (скоррегированное отношение шансов 0,81, 95% ДИ 0,72-0,91), но не у пациентов, получавших одну или более болюсных доз (скоррегированное отношение шансов 0,97, 95% ДИ 0,86-1,10, р=0,05). Среди получавших витамин D ежедневно или еженедельно защитный эффект был сильнее выражен у пациентов с исходным уровнем 25-гидроксивитамина D в сыворотке <25 нмоль/л (скоррегированное отношение шансов 0,3, 95% ДИ 0,17-0,53), чем у лиц, у которых исходный уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке составил ≥25 нмоль/л (скоррегированное отношение шансов 0,75, 95% ДИ 0,6-0,95, р=0,006).

Витамин D не влиял на количество участников, перенесших, по меньшей мере, одно серьёзное нежелательное явление (скоррегированное отношение шансов 0,98, 95% ДИ 0,8-1,2,р=0,83).

В целом авторы отмечают высокое качество доказательств данных, включенных в мета-анализ.

Таким образом, витамин D в целом следует рассматривать как безопасное и эффективное средство профилактики инфекций дыхательных путей, а наибольшую пользу от применения витамина D следует ожидать у лиц с дефицитом 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови и у пациентов, получающих витамин D ежедневно или еженедельно, но не болюсно.

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витамин D, 25-гидроксивитамин D, профилактика инфекций дыхательных путей, респираторные инфекции