Пробиотики в профилактике пиелонефрита у детей без патологии почек и мочевыводящей системы Опубликовано: Среда, 26 апреля 2017 г. - 08:50 Тема: Пробиотики Пиелонефрит, перенесённый в раннем детском возрасте, рассматривается как самый значимый фактор риска формирование рубцов почек. При значительной распространённости процесса или частых повторных обострениях пиелонефрита эти рубцы приводят к сморщиванию почки. В связи с этим крайне важным является профилактика рецидивирующего пиелонефрита и последующих поражений почек. Целью исследования, выполненного северокорейскими учёными, было сравнение эффективности профилактического применения пробиотиков и антибиотикопрофилактики с отсутствием профилактики у детей, перенесших пиелонефрит, но не страдающих врождённой патологией почек и мочевыводящей системы. В исследование был включён 191 ребёнок с диагностированным острым пиелонефритом, но с доказанным отсутствием анатомических и функциональных аномалий МВП. Дети наблюдались в течение 6 месяцев после перенесённого эпизода острого пиелонефрита. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от подхода к профилактике рецидива ИМП: использование пробиотиков (Lactobacillus spp.), антибиотика (триметоприма/сульфаметоксазола — ко-тримоксазола) и отсутствие профилактики. В ходе исследования изучались частота рецидивов ИМП за 6-месячный период после перенесённого острого пиелонефрита, основные причинно-значимые уропатогены и их чувствительность к антибиотикам. Частота развития рецидива ИМП в группе применения пробиотиков была достоверно ниже по сравнению с отсутствием профилактики (8,2% vs 20,6%, р=0,035), однако от группы, где использовалась антибиотикопрофилактика, статистически достоверно не отличалась (10%, р=0,532). Статистически значимые отличия между группой пробиотиков и отсутствием профилактики отмечались только у мальчиков (р=0,032). Основным причинно-значимым уропатогеном при развитии рецидива ИМП была Escherichia coli без достоверных различий между тремя сравниваемыми группами (р=0,305). Уровень нечувствительности E. coli к ко-тримоксазолу составила 100% в группе антибиотикопрофилактики, что оказалось статистически достоверно выше по сравнению с использованием пробиотиков (25%) и отсутствием профилактики (41,7%, р=0,008). Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что применение пробиотиков (а именно, лактобактерий) является более эффективным для профилактики рецидивов ИМП у детей после перенесённого пиелонефрита по сравнению с отсутствием профилактики. В связи с этим следует рассматривать пробиотики как естественную альтернативу антибиотикопрофилактике для предупреждения рецидивов ИМП у детей с отсутствием анатомических и функциональных аномалий МВП. Lee S.J., Cha J., Lee J.W. Probiotics prophylaxis in pyelonephritis infants with normal urinary tracts. World J Pediatr. 2016; 12(4): 425-429.

285 инфекции мочевыводящих путей, ИМП, пиелонефрит, пробиотики, Lactobacillus spp., лактобактерии, профилактика рецидивов, ко-тримоксазол

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::