Повреждение микробиоты кишечника приводит к развитию индуцированных стрессом нарушений поведения Опубликовано: Понедельник, 27 марта 2017 г. - 12:25 Тема: Пробиотики Депрессивные расстройства часто возникают в семьях, где дополнительно к генетическому компоненту у членов семьи как причинно-значимый фактор развиваются нарушения микробиома. В мартовском номере журнала Scientific Reports опубликованы результаты исследования, в котором изучалась комбинация поведенческих, молекулярных и моделируемых методов для определения роли микробиоты в запуске поведенческих нарушений. В ходе данной работы исследователи установили специфические механизмы, которые подтверждают прямую связь между состоянием микробиоты кишечника и умственным здоровьем. С использованием распознанной преклинической модели депрессии учёные изучили состав микробиома кишечника у мышей до и после хронического стрессового воздействия. Так, у мышей, подвергшихся хроническому стрессу, у которых возникли на этом фоне поведенческие нарушения, оказалось, что состав микробиоты и метаболические моменты очень значимо изменяются. Основное изменение касалось резкого уменьшения количества лактобактерий и увеличения уровня циркулирующего кинуренина (т.н. «гормон несчастья»), о котором известно, что он является пусковым фактором депрессии. С потерей Lactobacillus spp. возникали депрессивные симптомы. Однако после добавления в рацион мышей L. reuteri для восстановления уровня лактобактерий метаболизм кинуренина нормализовался и улучшилось поведение животных. Т.е. восстановление нормального количества лактобактерий в кишечнике оказалось достаточным для улучшения метаболических повреждений и поведенческих отклонений. Исследователи установили, что лактобактерии могут влиять на метаболизм кинуренинов путём подавления выделения метаболического фермента IDO1 в кишечнике. Более того, подержание повышенного уровня кинуренина во время дополнительного применения лактобактерий несколько уменьшает полезные эффекты лечения. Marin I.A., Goertz J.E., Ren T., Rich S.S., Onengut-Gumuscu S., Farber E., Wu M., Overall C.C., Kipnis J., Gaultier A. Microbiota alteration is associated with the development of stress-induced despair behavior. Sci Rep. 2017 Mar 7; 7: 43859. doi: 10.1038/srep43859.

133 лактобактерии, Lactobacillus spp., стресс, депрессия, поведенческие нарушения, микробиота, кинуренин, гормон несчастья

