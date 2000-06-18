Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Четверг, 23 марта 2017 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Loading
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Конкурс клинических наблюдений
Рассылка
Новости сайта

ВОЗ опубликовала список микроорганизмов, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков

Опубликовано: Понедельник, 20 марта 2017 г. - 10:15
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2017 г. опубликовала список устойчивых к действию антибиотиков т.н. «приоритетных патогенов» — 12 бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.

Список, призванный стать ориентиром и стимулом для научных исследований и разработок (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — НИОКР) в области создания новых антибиотиков, был разработан в рамках деятельности ВОЗ по борьбе с набирающей масштаб проблемой резистентности к антимикробным препаратам.

В частности, в этом списке подчёркивается угроза, которую представляют грамотрицательные бактерии, устойчивые к действию сразу нескольких антибиотиков. У этих бактерий есть способность искать все новые способы сопротивления действию лекарственных средств и на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям.

«Этот список — новый инструмент, который позволит направить деятельность в сфере НИОКР на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения, — говорит д-р Мари-Поль Кини, помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций. — Устойчивость к антибиотикам набирает масштаб, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно».

Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные.

К крайне приоритетной группе относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особенно серьёзную опасность для пациентов стационаров и лечебно-реабилитационных центров и пациентов, для лечения которых требуются медицинские устройства, такие как аппараты для искусственной вентиляции лёгких и венозные катетеры. В эту группу входят Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (включая Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus). Они могут вызывать тяжёлые и часто смертельные инфекции, такие как инфекции кровотока и пневмонию.

У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины III поколения — наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Вторая и третья группы в списке — категории с высоким и средним уровнем приоритетности — включают другие бактерии с растущей лекарственной устойчивостью, которые вызывают более распространённые заболевания, такие как гонорея и сальмонеллёз.

В конце февраля Берлине состоялось совещание экспертов Группы двадцати в области здравоохранения. Г-н Герман Грое, Федеральный Министр здравоохранения Германии, по этому поводу заявил: «Системы здравоохранения наших стран нуждаются в новых эффективных антибиотиках. Мы должны предпринять совместные действия сегодня, чтобы обеспечить более здоровое завтра. Поэтому на совещании внимание Группы двадцати было привлечено к вопросам борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Первый в истории список приоритетных патогенов, составленный ВОЗ, представляет собой важный новый инструмент, который послужит стимулом и ориентиром для научно-исследовательской деятельности в области создания новых антибиотиков».

Цель публикации списка — подтолкнуть правительства стран к принятию стратегий по стимулированию фундаментальных исследований и передовых разработок в области создания новых антибиотиков за счёт инвестиций со стороны как организаций с государственным финансированием, так и частного сектора. Список послужит ориентиром для новых инициатив в области НИОКР, таких как Партнёрство ВОЗ/DNDi по глобальному сотрудничеству в области НИОКР в целях создания новых антибиотиков, которое занимается разработкой новых антибиотиков на некоммерческой основе.

Возбудители туберкулёза, устойчивость которых к традиционным методам лечения в последние годы растет, не вошли в список, поскольку они являются объектом внимания других специальных программ. Другие микроорганимзы, которые не были включены в список, такие, как стрептококки А и Б и хламидии, отличаются более низким уровнем устойчивости, и в настоящее время не представляют серьёзной угрозы для здоровья населения.

Список был составлен в сотрудничестве с Отделом инфекционных заболеваний университета Тюбингена (Германия) с использованием многокритериального анализа решений, результаты которого были проверены группой международных экспертов. При внесении возбудителей в список применялись следующие критерии: летальность вызываемых ими инфекций; наличие или отсутствие необходимости длительной госпитализации для лечения этих инфекций; частота случаев их устойчивости к существующим антибиотикам в медицинской практике; лёгкость передачи инфекции среди животных, от животных человеку и от человека человеку; наличие возможностей профилактики (например, пищевая гигиена и вакцинация); сколько вариантов лечения остаётся в распоряжении врача; находятся ли новые антибиотики от этих инфекций уже на этапе разработки.

«Новые антибиотики для лечения болезней, вызванных вошедшими в список приоритетными возбудителями, помогут сократить число случаев смерти от инфекций с лекарственной устойчивостью во всём мире, — говорит профессор Эвелина Такконелли, руководитель Отдела инфекционных заболеваний Тюбингенского университета и одна из главных участников составления списка. — Дальнейшее бездействие приведёт к новым проблемам в области общественного здравоохранения и крайне негативно отразится на эффективности помощи, оказываемой пациентам».

Несмотря на то, что активизация в области НИОКР является жизненно необходимой, само по себе это не решит проблему. Для борьбы с устойчивостью к антибиотикам также нужно совершенствовать средства профилактики инфекций и стремиться к рациональному использованию существующих антибиотиков при лечении болезней людей и животных, а также рациональному использованию новых антибиотиков, которые будут появляться в будущем.

Список ВОЗ приоритетных возбудителей заболеваний для НИОКР в области создания новых антибиотиков

1 категория приоритетности: КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ

  • Acinetobacter baumannii, устойчивы к карбапенемам
  • Pseudomonas aeruginosa, устойчивы к карбапенемам
  • Enterobacteriaceae, устойчивы к карбапенемам, вырабатывают БЛРС

2 категория приоритетности: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ

  • Enterococcus faecium, устойчивы к ванкомицину
  • Staphylococcus aureus, устойчивы к метициллину, умеренно чувствительны или устойчивы к ванкомицину
  • Helicobacter pylori, устойчивы к кларитромицину
  • Campylobacter spp., устойчивы к фторхинолонам
  • Salmonellae, устойчивы к фторхинолонам
  • Neisseria gonorrhoeae, устойчивы к цефалоспоринам, фторхинолонам

3 категория приоритетности: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ

  • Streptococcus pneumoniae, не чувствительны к пенициллину
  • Haemophilus influenzae, устойчивы к ампициллину
  • Shigella spp., устойчивы к фторхинолонам

ВОЗ публикует список бактерий, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков


254

ВОЗ, антибиотикорезистентность, устойчивые микроорганизмы, приоритетные патогены

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
ВОЗ опубликовала список микроорганизмов, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Антибиотикорезистентность» (просмотров: 48130)
Последние 10 статей на тему «Антибиотикорезистентность»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2015 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru