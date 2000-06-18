ВОЗ опубликовала список микроорганизмов, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2017 г. опубликовала список устойчивых к действию антибиотиков т.н. «приоритетных патогенов» — 12 бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. Список, призванный стать ориентиром и стимулом для научных исследований и разработок (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — НИОКР) в области создания новых антибиотиков, был разработан в рамках деятельности ВОЗ по борьбе с набирающей масштаб проблемой резистентности к антимикробным препаратам. В частности, в этом списке подчёркивается угроза, которую представляют грамотрицательные бактерии, устойчивые к действию сразу нескольких антибиотиков. У этих бактерий есть способность искать все новые способы сопротивления действию лекарственных средств и на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям. «Этот список — новый инструмент, который позволит направить деятельность в сфере НИОКР на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения, — говорит д-р Мари-Поль Кини, помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций. — Устойчивость к антибиотикам набирает масштаб, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно». Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные. К крайне приоритетной группе относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особенно серьёзную опасность для пациентов стационаров и лечебно-реабилитационных центров и пациентов, для лечения которых требуются медицинские устройства, такие как аппараты для искусственной вентиляции лёгких и венозные катетеры. В эту группу входят Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (включая Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus). Они могут вызывать тяжёлые и часто смертельные инфекции, такие как инфекции кровотока и пневмонию. У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины III поколения — наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью. Вторая и третья группы в списке — категории с высоким и средним уровнем приоритетности — включают другие бактерии с растущей лекарственной устойчивостью, которые вызывают более распространённые заболевания, такие как гонорея и сальмонеллёз. В конце февраля Берлине состоялось совещание экспертов Группы двадцати в области здравоохранения. Г-н Герман Грое, Федеральный Министр здравоохранения Германии, по этому поводу заявил: «Системы здравоохранения наших стран нуждаются в новых эффективных антибиотиках. Мы должны предпринять совместные действия сегодня, чтобы обеспечить более здоровое завтра. Поэтому на совещании внимание Группы двадцати было привлечено к вопросам борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Первый в истории список приоритетных патогенов, составленный ВОЗ, представляет собой важный новый инструмент, который послужит стимулом и ориентиром для научно-исследовательской деятельности в области создания новых антибиотиков». Цель публикации списка — подтолкнуть правительства стран к принятию стратегий по стимулированию фундаментальных исследований и передовых разработок в области создания новых антибиотиков за счёт инвестиций со стороны как организаций с государственным финансированием, так и частного сектора. Список послужит ориентиром для новых инициатив в области НИОКР, таких как Партнёрство ВОЗ/DNDi по глобальному сотрудничеству в области НИОКР в целях создания новых антибиотиков, которое занимается разработкой новых антибиотиков на некоммерческой основе. Возбудители туберкулёза, устойчивость которых к традиционным методам лечения в последние годы растет, не вошли в список, поскольку они являются объектом внимания других специальных программ. Другие микроорганимзы, которые не были включены в список, такие, как стрептококки А и Б и хламидии, отличаются более низким уровнем устойчивости, и в настоящее время не представляют серьёзной угрозы для здоровья населения. Список был составлен в сотрудничестве с Отделом инфекционных заболеваний университета Тюбингена (Германия) с использованием многокритериального анализа решений, результаты которого были проверены группой международных экспертов. При внесении возбудителей в список применялись следующие критерии: летальность вызываемых ими инфекций; наличие или отсутствие необходимости длительной госпитализации для лечения этих инфекций; частота случаев их устойчивости к существующим антибиотикам в медицинской практике; лёгкость передачи инфекции среди животных, от животных человеку и от человека человеку; наличие возможностей профилактики (например, пищевая гигиена и вакцинация); сколько вариантов лечения остаётся в распоряжении врача; находятся ли новые антибиотики от этих инфекций уже на этапе разработки. «Новые антибиотики для лечения болезней, вызванных вошедшими в список приоритетными возбудителями, помогут сократить число случаев смерти от инфекций с лекарственной устойчивостью во всём мире, — говорит профессор Эвелина Такконелли, руководитель Отдела инфекционных заболеваний Тюбингенского университета и одна из главных участников составления списка. — Дальнейшее бездействие приведёт к новым проблемам в области общественного здравоохранения и крайне негативно отразится на эффективности помощи, оказываемой пациентам». Несмотря на то, что активизация в области НИОКР является жизненно необходимой, само по себе это не решит проблему. Для борьбы с устойчивостью к антибиотикам также нужно совершенствовать средства профилактики инфекций и стремиться к рациональному использованию существующих антибиотиков при лечении болезней людей и животных, а также рациональному использованию новых антибиотиков, которые будут появляться в будущем. Список ВОЗ приоритетных возбудителей заболеваний для НИОКР в области создания новых антибиотиков 1 категория приоритетности: КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ Acinetobacter baumannii , устойчивы к карбапенемам

, устойчивы к карбапенемам Pseudomonas aeruginosa , устойчивы к карбапенемам

, устойчивы к карбапенемам Enterobacteriaceae, устойчивы к карбапенемам, вырабатывают БЛРС 2 категория приоритетности: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ Enterococcus faecium , устойчивы к ванкомицину

, устойчивы к ванкомицину Staphylococcus aureus , устойчивы к метициллину, умеренно чувствительны или устойчивы к ванкомицину

, устойчивы к метициллину, умеренно чувствительны или устойчивы к ванкомицину Helicobacter pylori , устойчивы к кларитромицину

, устойчивы к кларитромицину Campylobacter spp., устойчивы к фторхинолонам

spp., устойчивы к фторхинолонам Salmonellae , устойчивы к фторхинолонам

, устойчивы к фторхинолонам Neisseria gonorrhoeae, устойчивы к цефалоспоринам, фторхинолонам 3 категория приоритетности: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ Streptococcus pneumoniae , не чувствительны к пенициллину

, не чувствительны к пенициллину Haemophilus influenzae , устойчивы к ампициллину

, устойчивы к ампициллину Shigella spp., устойчивы к фторхинолонам ВОЗ публикует список бактерий, для борьбы с которыми срочно требуется создание новых антибиотиков

254 ВОЗ, антибиотикорезистентность, устойчивые микроорганизмы, приоритетные патогены