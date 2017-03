Обновлённые рекомендации по вакцинации против пневмококковой инфекции пожилых пациентов в Германии: часть II Опубликовано: Понедельник, 13 марта 2017 г. - 09:05 Тема: Эпидемиология, фармакоэпидемиология и фармакоэкономика В течение сезона 2015-2016 гг. 70% случаев инвазивных пневмококковых инфекций (ИПИ) у пациентов в возрасте 60 лет и старше были вызваны серотипами, входящими в состав вакцины ППСВ23, и только 30% — серотипами вакцины ПКВ13. В связи с тем, что вакцина ППСВ23 содержит все серотипы, входящие в состав вакцины ПКВ13 (за исключением серотипа 6A), вакцинация ППСВ23 обеспечивает более широкий охват серотипов и, таким образом, может способствовать профилактике значительно большего числа случаев пневмококковых инфекций (ПИ). Было проведено сравнение предполагаемого эффекта различных стратегий вакцинации с использованием динамической модели передачи инфекции. В связи с тем, что иммунитет, обеспечиваемый вакцинами, сохраняется в течение только нескольких лет, влияние однократной вакцинации (например, в возрасте 60 лет) является минимальным. Проведение однократной вакцинации ППСВ23 у 30% людей (текущий охват вакцинацией в Германии), которым исполнится 60 лет в 2016-2020 гг., могло бы предотвратить, в общей сложности, 2253 случая госпитализации и 270 случаев летального исхода по причине ПИ в течение оставшихся лет жизни (≈25 лет). Однократная вакцинация только вакциной ПКВ13, однако, позволила бы предотвратить только 725 случаев госпитализаций и 101 случай летального исхода по причине ПИ. По сравнению с вакцинацией только вакциной ППСВ23, последовательная вакцинация вакцинами ПКВ13 и ППСВ23 помогла бы дополнительно предотвратить 296 случаев госпитализаций и 47 случаев летального исхода за указанный период (≈25 лет). При рассмотрении более длительного периода времени в рамках этой стратегии вакцинации (например, люди, которым исполнится 60 лет в 2016-2030 гг.) польза дополнительной вакцинации ПКВ13 ещё больше снизится, поскольку модель прогнозирует постоянное выраженное сокращение серотипов ПКВ13 в ближайшие годы. Стратегия вакцинации, предусматривающая введение вакцины ППСВ23 каждые 6 лет, обеспечивает значительно лучшие результаты. Первоначальная вакцинация и ревакцинация 30% людей, которым исполнится 60 лет в 2016-2020 гг., вакциной ППСВ23 помогли бы предотвратить 22169 случаев госпитализации и 4272 случая летального исхода по причине ПИ в течение оставшегося периода жизни этих людей. Первоначальная вакцинация ПКВ13 и ППСВ23 (и последующая ревакцинация только ППСВ23) позволила бы дополнительно предотвратить только 72 случая госпитализации и 10 случаев летального исхода в течение этого периода. В случае однократной вакцинации ППСВ23 число пациентов, которых необходимо вакцинировать (ПНВ) для предотвращения одного случая госпитализации, составляет 801 человек, и для предотвращения одного летального исхода — 6609 человек. При применении стратегии последовательной вакцинации ПНВ для предотвращения одного дополнительного случая госпитализации составляет 6072 человека, для предотвращения одного дополнительного летального исхода — 38024 человека. При применении стратегии вакцинации, предусматривающей первоначальную вакцинацию и ревакцинацию через каждые 6 лет вакциной ППСВ23, показатель ПНВ значимо ниже, чем при однократной вакцинации (398 человек на каждый предотвращенный случай госпитализации и 2064 человека на каждый предотвращенный случай летального исхода) в связи с увеличением частоты заболеваний с возрастом. При проведении последовательной первоначальной вакцинации (ПКВ13 + ППСВ23) и ревакцинаций вакциной ППСВ23 необходимо дополнительно вакцинировать 25000 пожилых людей, вакцинированных ПКВ13, для предотвращения одного дополнительного случая госпитализации и 167000 пожилых людей для предотвращения одного дополнительного случая летального исхода. Стоимость стратегии вакцинации, предусматривающей первоначальную вакцинацию и ревакцинации только вакциной ППСВ23, составляет 12800€ на каждый дополнительный год жизни с поправкой на качество (QALY) и 6700€ на каждый предотвращенный случай госпитализации. В случае последовательной первоначальной вакцинации (ПКВ13 + ППСВ23) затраты составят 2800000€ на каждый дополнительный QALY и 1500000 евро на каждый дополнительный предотвращенный случай госпитализации. Выводы На основании указанных результатов STIKO сохраняет рекомендации по вакцинации ППСВ23 всех взрослых людей в возрасте 60 лет. STIKO также считает эффективным проведение ревакцинации через 6 или более лет для обновления иммунной защиты, обеспечиваемой вакциной, по медицинским и эпидемиологическим показаниям. Согласно регистрационному удостоверению на вакцину ППСВ23, в Германии ревакцинация показана только «лицам с высоким риском тяжёлых пневмококковых инфекций». Таким образом, показания для ревакцинации необходимо оценивать в индивидуальном порядке. Пациентам необходимо сообщать не только о повышенной реактогенности ревакцинации по сравнению с первоначальной вакцинацией, но также о риске полного исчезновения иммунной защиты без проведения ревакцинации. Последовательная вакцинация ПКВ13 и ППСВ23 не рекомендована в качестве стандартной вакцинации для пожилых людей в связи с низким количеством дополнительно предотвращаемых случаев госпитализаций и летальных исходов и очень высоким показателем ПНВ. Для людей с иммунодефицитом последовательная вакцинация (введение ПКВ13 с последующим введением ППСВ23) может быть эффективной. Falkenhorst G. et al Background paper to the updated pneumococcal vaccination recommendation for older adults in Germany. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2016; 59 (12): 1623-57.

118 пневмококковая инфекция, 23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина, ППСВ23, 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина, ПКВ13, вакцинация пожилых, медико-экономическая эффективность вакцинации

