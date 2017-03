Обновлённые рекомендации по вакцинации против пневмококковой инфекции пожилых пациентов в Германии: часть I Опубликовано: Пятница, 10 марта 2017 г. - 09:10 Тема: Иммунология и иммунопрофилактика

Раздел: Практические рекомендации и руководства Частота пневмококковых инфекций (ПИ) среди взрослого населения увеличивается с возрастом. В связи с этим Постоянный комитет по вакцинации в Германии (Standige Impfkommission, STIKO) начиная с 1998 г. рекомендует вакцинацию 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакциной (ППСВ23) для всех людей в возрасте 60 лет и старше. Ещё несколько лет назад ППСВ23 являлась единственной пневмококковой вакциной, зарегистрированной для вакцинации взрослых. Универсальная вакцинация детей первых 2 лет жизни против пневмококковых инфекций с использованием конъюгированной вакцины была рекомендована STIKO в 2006 г. С тех пор количество пневмококковых инфекций, вызванных входящими в состав конъюгированных вакцин серотипами, снизилось не только у детей, но и, благодаря популяционному иммунитету, у пожилых людей. 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина (ПКВ13), которую в настоящее время получает большинство детей в возрасте до одного года, сейчас также зарегистрирована для применения у взрослых. Данные по эффективности вакцины ПКВ13 с точки зрения клинических результатов у пожилых людей были опубликованы в 2015 г. В связи с этим STIKO был проведён анализ по оценке вакцинации той или другой вакциной (или их комбинацией) пожилых людей с точки зрения снижения заболеваемости ПИ, а также по оценке возраста для проведения вакцинации. Эффективность в отношении инвазивных пневмококковых инфекций (ИПИ) Объединённые данные 4 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) вакцины ППСВ23 с участием пожилых людей продемонстрировали 73% эффективность в отношении инвазивных ПИ (ИПИ), вызываемых любым серотипом (95% доверительный интервал [ДИ], 10-92%). Случаи ИПИ в этих исследованиях, в основном, были вызваны одним из 23 серотипов, входящих в состав вакцины. Эффективность применения вакцины ПКВ13 у пожилых людей была изучена в одном РКИ. Эффективность в отношении ИПИ, вызванных любым серотипом, составила 49% (95% ДИ, 21-67%, модифицированный анализ в соответствии с назначенным лечением (intention-to-treat)). Эффективность в отношении ИПИ, вызванных 13 серотипами, входящими в состав вакцины (ВТ-ИПИ), составила 76% (95% ДИ, 47-90%). Эффективность в отношении пневмококковой пневмонии (ПП) После исключения 2 РКИ с высоким риском систематической ошибки, общая эффективность вакцины ППСВ23 в отношении ПП, вызванной любым серотипом, по результатам двух других РКИ составила 64% (95% ДИ, 35-80%). По результатам включенных наблюдательных исследований общая эффективность варьировала от 37 до 53%, с широко перекрывающимися ДИ, в зависимости от типа исследования. Эффективность вакцины ПКВ13 в отношении ПП, вызванных любым серотипом, составила 22% (95% ДИ, 2-39%), и в отношении ВТ-ПП — 38% (95% ДИ, 14-55%). Falkenhorst G. et al Background paper to the updated pneumococcal vaccination recommendation for older adults in Germany Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2016; 59 (12): 1623-57.

47 пневмококковая инфекция, 23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина, ППСВ23, 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина, ПКВ13, вакцинация пожилых

