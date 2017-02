Внедрение бивалентной вакцины в национальную программу иммунизации в Великобритании не повлияло на распространённость вакцинных типов ВПЧ, не входящих в состав бивалентной вакцины

В ряде исследований был продемонстрирован так называемый эффект перекрёстной защиты при использовании вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ) в отношении типов, не входящих в состав вакцин. В 2008 г. в Великобритании в национальный календарь профилактических прививок была включена ВПЧ-вакцинация девочек с использованием бивалентной вакцины. Для оценки результатов, эффективности программы вакцинации, а также для выработки решения по дальнейшей стратегии профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний авторами было проведено популяционное исследование распространённости типов ВПЧ, входящих в бивалентную (ВПЧ-16/18), квадривавлентную (ВПЧ-6/11/16/18) и девятивалентную (ВПЧ-6/11/16/18/31/33/45/52/58) вакцины, а также сравнительный анализ распространённости данных типов ВПЧ в разные временные интервалы. В рамках третьего национального исследования по оценке сексуального поведения и образа жизни (The third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3), проведённого в 2010-2012 гг., образцы мочи от 2569 женщин в возрасте 16-44 лет были протестированы на наличие ВПЧ. Авторы статьи представили результаты по распространённости определённых типов ВПЧ и провели сравнение с результатами Natsal-2 (1999-2001 гг.), включившего 1798 женщин, с использованием скорректированных по возрасту уровней распространённости (СВР) типов ВПЧ. Согласно результатам Natsal-3, у 4,2% женщин в возрасте 16-44 лет результаты тестов были положительными в отношении ВПЧ-16/18 и 2,9% в отношении ВПЧ-6/11. В возрастной группе 16-20 лет у 4,5%, 10,8% и 20,7% женщин был обнаружен хотя бы один тип ВПЧ, входящий в состав бивалентной, квадривалентной и нонавалентной вакцины, соответственно. Покрытие трёхдозовым режимом вакцинации у женщин 18-20 лет составило 52,0%. В данной возрастной группе распространённость ВПЧ-16/18 была ниже в Natsal-3, чем в Natsal-2 (5,8% в сравнении с 11,2%; СВР=0,48 [95% ДИ: 0,24-0,93]), однако, распространённость ВПЧ-6/11, ВПЧ-31/33/45 и ВПЧ-52/58 оставалась неизменной. Распространённость ВПЧ-16/18 также оставалась неизменной у женщин более старшей возрастной группы, 21-44 года (СВР=0,85 [0,61-1,19]). В данном исследовании были продемонстрированы результаты внедрения программ иммунизации с использованием бивалентной вакцины. Было зарегистрировано снижение распространённости ВПЧ 16 и 18 типов в группе женщин в возрасте 18-20 лет. В то же время распространённость вакцинных типов ВПЧ, не входящих в состав бивалентной вакцины, оставалась неизменной. Tanton C., Mesher D., Beddows S., et al. Human papillomavirus (HPV) in young women in Britain: Population-based evidence of the effectiveness of the bivalent immunization programme and burden of quadrivalent and 9-valent vaccine types. Papillomavirus Research 3 (2017) 36-41.

295 вирус папилломы человека, ВПЧ, бивалентная вакцина