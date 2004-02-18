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Сезонность возбудителей, вызывающих внебольничную пневмонию

Опубликовано: Среда, 08 февраля 2017 г. - 09:05
Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Версия для печати

Особенности сезонности этиологии внебольничной пневмонии (ВП) — это важная информация как для эпидемиологов, так и для клиницистов. Исследователи из Испании изучили особенности сезонности возбудителей внебольничной пневмонии.

Данное проспективное наблюдательное исследование проводилось в Испании в период с января 2003 г. по декабрь 2014 г.

В исследовании были изучены данные 4431 пациента с ВП, из которых 61% составили мужчины. Микробная этиология пневмонии была идентифицирована у 1756 пациентов (40%).

Как оказалось, ВП наиболее часто возникает зимой (34%), однако 2/3 пациентов с ВП распределяются по другим временам года. Сезонная вариабельность касалась Streptococcus pneumoniae (зима 21% vs весна 17% vs лето 14% vs осень 13%, р<0,001). Вирусы гриппа чаще выделялись у пациентов с ВП осенью (6%) и зимой (5%) по сравнению с весной (3%) и летом (1%), р<0,001. Пневмония, вызванная Legionella pneumophila, чаще возникала осенью (4%) и летом (4%) по сравнению с весной (2%) и зимой (1%), р<0,001. Частота полимикробной этиологии также отличалась между сезонами (зима 7% vs весна 5% vs лето 3% vs осень 6%, р=0,001).

Исследователи отметили статистически достоверную корреляцию между самой низкой средней сезонной температурой и пневмонией, имеющей полимикробную этиологию, пневмококковой пневмонией и пневмонией, вызванной вирусом гриппа. Наоборот, L. pneumophila чаще всего встречается при более высокой температуре воздуха.

Таким образом, внебольничную пневмонию не следует рассматривать как сезонное инфекционное заболевание, поскольку она регистрируется на протяжении всего года. Однако S. pneumoniae, полимикробная этиология, вирус гриппа и L. pneumophila отчётливо имеют сезонные особенности.

Cilloniz C., Ewig S., Gabarrus A., Ferrer M., Puig de la Bella Casa J., Mensa J., Torres A.

Seasonality of pathogens causing community-acquired pneumonia.

Respirology. 2017 Jan 17.


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внебольничная пневмония, сезонность возбудителей, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, вирус гриппа

  
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