Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Воскресенье, 05 февраля 2017 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Loading
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Конкурс клинических наблюдений
Рассылка
Новости сайта

Пробиотики в профилактике инфекций дыхательных путей у детей и подростков: результаты мета-анализа

Опубликовано: Пятница, 03 февраля 2017 г. - 09:10
Тема: Пробиотики Версия для печати

Применение пробиотиков рассматривается как многообещающее вмешательство для профилактики инфекций дыхательных путей (ИДП) у детей. Целью мета-анализа, результаты которого были опубликованы в январском номере журнала Pediatric Pulmonology, была оценка профилактического влияния пробиотиков на возникновение инфекций дыхательных путей у детей и подростков.

Поиск исследований для включения в мета-анализ проводился в медицинских базах данных MEDLINE, EMBASE, LILACS, SCIELO, CINAHL, SCOPUS и Web of Science по ключевым словам «respiratory tract infections» и «probiotics». В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, в которых оценивалась эффективность назначения пробиотиков для профилактики ИДП у детей и подростков. Два исследователя независимо друг от друга проводили поиск и оценивали качество и пригодность исследований для включения в мета-анализ.

Основным оцениваемым исходом была частота ИДП, вторичным — частота НЛР.

В мета-анализ было включено 21 исследование с общим количеством участников 6603 человека. Оказалось, что единственный пробиотик, эффективно предотвращающий ИДП у детей, — это Lactobacillus rhamnosus (относительный риск 0,38). Анализ показал, что Lactobacillus rhamnosus является лучшим пробиотическим микроорганизмом для профилактики ИДП, а на последнем месте оказался штамм Lactobacillus fermentum CECT5716.

Несмотря на такие результаты, авторы мета-анализа делают вывод о недостаточном количестве доказательств, поддерживающих эффективность пробиотиков в профилактике инфекций дыхательных путей у детей и подростков.

Amaral M.A., Guedes G.H., Epifanio M., Wagner M.B., Jones M.H., Mattiello R.

Network meta-analysis of probiotics to prevent respiratory infections in children and adolescents.

Pediatr Pulmonol. 2017 Jan 3.


170

пробиотики, Lactobacillus rhamnosus, инфекции дыхательных путей, профилактика, дети, подростки

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Пробиотики в профилактике инфекций дыхательных путей у детей и подростков: результаты мета-анализа | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Пробиотики» (просмотров: 67819)
Последние 10 статей на тему «Пробиотики»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2015 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru