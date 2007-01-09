Пробиотики в профилактике инфекций дыхательных путей у детей и подростков: результаты мета-анализа

Применение пробиотиков рассматривается как многообещающее вмешательство для профилактики инфекций дыхательных путей (ИДП) у детей. Целью мета-анализа, результаты которого были опубликованы в январском номере журнала Pediatric Pulmonology, была оценка профилактического влияния пробиотиков на возникновение инфекций дыхательных путей у детей и подростков.

Поиск исследований для включения в мета-анализ проводился в медицинских базах данных MEDLINE, EMBASE, LILACS, SCIELO, CINAHL, SCOPUS и Web of Science по ключевым словам «respiratory tract infections» и «probiotics». В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, в которых оценивалась эффективность назначения пробиотиков для профилактики ИДП у детей и подростков. Два исследователя независимо друг от друга проводили поиск и оценивали качество и пригодность исследований для включения в мета-анализ.

Основным оцениваемым исходом была частота ИДП, вторичным — частота НЛР.

В мета-анализ было включено 21 исследование с общим количеством участников 6603 человека. Оказалось, что единственный пробиотик, эффективно предотвращающий ИДП у детей, — это Lactobacillus rhamnosus (относительный риск 0,38). Анализ показал, что Lactobacillus rhamnosus является лучшим пробиотическим микроорганизмом для профилактики ИДП, а на последнем месте оказался штамм Lactobacillus fermentum CECT5716.

Несмотря на такие результаты, авторы мета-анализа делают вывод о недостаточном количестве доказательств, поддерживающих эффективность пробиотиков в профилактике инфекций дыхательных путей у детей и подростков.

Amaral M.A., Guedes G.H., Epifanio M., Wagner M.B., Jones M.H., Mattiello R. Network meta-analysis of probiotics to prevent respiratory infections in children and adolescents. Pediatr Pulmonol. 2017 Jan 3.

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