FDA требует дополнительных данных о безопасности для одобрения солитромицина при внебольничной пневмонии

|
В конце декабря 2016 г. Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) отправила детальный ответ в компанию Cempra Inc., в котором говорится, что компания должна предоставить дополнительные данные о безопасности солитромицина и разрешить неточности, выявленные при инспекциях, перед тем, как FDA сможет одобрить 2 новые подачи на одобрение солитромицина (формы для в/в введения и приёма внутрь) при лечении внебольничной пневмонии.
В то же время FDA не требует дополнительной информации, касающейся эффективности солитромицина при внебольничной пневмонии.
В ноябре 2016 г. Совещательный комитет FDA по антимикробным препарата проголосовал «за» подачу нового препарата на одобрение на основании результатов 2 исследований III фазы. В первом исследовании SOLITAIRE-Oral солитромицин внутрь оказался «не хуже» моксифлоксацина в лечении пациентов с инфекцией, вызванной Mycoplasma pneumoniae (абсолютное различие в частоте достижения раннего клинического ответа на терапию 0,29%, 95% ДИ от -5,5 до 6,1). Во втором исследовании SOLITAIRE-IV была продемонстрирована сопоставимая клиническая эффективность в/в и затем внутрь солитромицина и моксифлоксацина независимо от устойчивости к макролидам (абсолютное различие в частоте достижения раннего клинического ответа на терапию -0,46%, 95% ДИ от -6,1 до 5,2).
Несмотря на полученные благоприятные исходы FDA выразила сомнения, касающиеся профиля безопасности солитромицина. В соответствии с данными FDA, отмечался целый ряд различных поражений печени у пациентов с ВП, здоровых добровольцев и небольшого числа пациентов, получавших солитромицин по другим показаниям. Более того, FDA отмечает, что солитромицин по структурной формуле сходен с одобренным FDA телитромицином, который вызвал 4 случая летальных исходов из-за резвившейся гепатотоксичности и один случай пересадки печени.
В настоящее время база данных по безопасности ограничена 920 пациентами, что недостаточно для адекватной оценки риска развития серьёзных гепатотоксических реакций. FDA рекомендует проведение сравнительного исследования с участием примерно 9000 пациентов для проведения в последующем более детальной оценки профиля безопасности солитромицина.
Также FDA отметила необходимость внесения в инструкцию к солитромицина информацию о потенциальном риске гепатотоксичности, ограничивая его применение только у пациентов с ограниченными вариантами лечения.
По мнению представителя компании Cempra Inc., несмотря на то, что в настоящее время очень востребовано одобрение солитромицина из-за растущей антибиотикорезистентности и ясно, что пациенты нуждаются в новом антибиотике для лечения внебольничной пневмонии, компания собирается выполнить требования FDA и получить одобрение солитромицина так быстро, как это только будет возможно. Ориентировочно одобрение препарата не ожидается до 2018 г.
- FDA requires more safety data for approval of solithromycin for CABP.
- Barrera CM, et al. Lancet. 2016;doi:10.1016/S1473-3099(16)00017-7.
- Sheets A, et al. Abstract Saturday-467. Presented at: ASM Microbe; June 16-20, 2016; Boston.
131
солитромицин, гепатотоксичность, FDA, одобрение, внебольничная пневмония