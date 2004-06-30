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Сокращение длительности антибактериальной терапии при остром среднем отите у детей младшего возраста

Опубликовано: Понедельник, 26 декабря 2016 г. - 09:15
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

Ограничение продолжительности антимикробной терапии у детей с острым средним отитом (ОСО) следует рассматривать как потенциальную стратегию, направленную на снижение риска возникновения антибиотикорезистентности.

В ходе исследования, выполненного в США, проводилась оценка 520 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с ОСО. Дети получали терапию амоксициллином/клавуланатом в дозе 90/6,4 мг/кг/сут либо в течение стандартных 10 дней, либо сокращённым курсом — в течение 5 дней, а затем ещё 5 дней дети получали плацебо. В ходе исследования оценивалась частота достижения клинического ответа на терапию, частота рецидивов и назофарингеальная колонизация. Оценка по шкале выраженности симптомов варьировала от 0 до 14 (максимальное значение соответствовало наиболее тяжёлым симптомам).

У детей, получавших лечение амоксициллином/клавуланатом в течение 5 дней, более вероятно было возникновение клинической неэффективности терапии по сравнению с пациентами, получавшими тот же антибактериальный препарат, но в течение 10 дней (77 из 229 детей [34%] vs 39 of 238 [16%]; различие 17%, 95% ДИ 9-25). Оценка по шкале выраженности симптомов за период с 6 по 14 день в группе 5-дневного курса лечения составила 1,61 и 1,34 в группе 10 дней лечения (р=0,07); средняя оценка к 12-14 дню составила 1,89 и 1,2, соответственно (р=0,001).

Доля детей, у которых оценка по шкале симптомов снизалась более чем на 50% от исходного визита к концу лечения, была ниже в группе 5 дней лечения, чем в группе 10-дневной терапии (181 из 227 детей [80%] vs 211 of 233 [91%], р=0,003).

Не было выявлено статистически достоверных различий между группами по частоте развития рецидивов, нежелательных явлений или частоте возникновения назофарингеальной колонизации нечувствительными к пенициллину патогенами.

Интересно, что частота клинической неэффективности терапии была выше среди детей, которые контактировали с 3 или более детьми в течение 10 или более часов в неделю по сравнению с детьми, у которых не было такого рода контактов или они продолжались меньший период времени (р=0,02). Также частота клинической неэффективности лечения была выше у детей с двусторонним поражением (р<0,001).

Таким образом, среди детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с острым средним отитом сокращение антибактериальной терапии с 10 до 5 дней приводит к менее благоприятным исходам лечения.

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N Engl J Med. 2016; 375(25): 2446-2456.


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острый средний отит, амоксициллин/клавуланат, длительность терапии

  
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