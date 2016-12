Сокращение длительности антибактериальной терапии при остром среднем отите у детей младшего возраста Опубликовано: Понедельник, 26 декабря 2016 г. - 09:15 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Ограничение продолжительности антимикробной терапии у детей с острым средним отитом (ОСО) следует рассматривать как потенциальную стратегию, направленную на снижение риска возникновения антибиотикорезистентности. В ходе исследования, выполненного в США, проводилась оценка 520 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с ОСО. Дети получали терапию амоксициллином/клавуланатом в дозе 90/6,4 мг/кг/сут либо в течение стандартных 10 дней, либо сокращённым курсом — в течение 5 дней, а затем ещё 5 дней дети получали плацебо. В ходе исследования оценивалась частота достижения клинического ответа на терапию, частота рецидивов и назофарингеальная колонизация. Оценка по шкале выраженности симптомов варьировала от 0 до 14 (максимальное значение соответствовало наиболее тяжёлым симптомам). У детей, получавших лечение амоксициллином/клавуланатом в течение 5 дней, более вероятно было возникновение клинической неэффективности терапии по сравнению с пациентами, получавшими тот же антибактериальный препарат, но в течение 10 дней (77 из 229 детей [34%] vs 39 of 238 [16%]; различие 17%, 95% ДИ 9-25). Оценка по шкале выраженности симптомов за период с 6 по 14 день в группе 5-дневного курса лечения составила 1,61 и 1,34 в группе 10 дней лечения (р=0,07); средняя оценка к 12-14 дню составила 1,89 и 1,2, соответственно (р=0,001). Доля детей, у которых оценка по шкале симптомов снизалась более чем на 50% от исходного визита к концу лечения, была ниже в группе 5 дней лечения, чем в группе 10-дневной терапии (181 из 227 детей [80%] vs 211 of 233 [91%], р=0,003). Не было выявлено статистически достоверных различий между группами по частоте развития рецидивов, нежелательных явлений или частоте возникновения назофарингеальной колонизации нечувствительными к пенициллину патогенами. Интересно, что частота клинической неэффективности терапии была выше среди детей, которые контактировали с 3 или более детьми в течение 10 или более часов в неделю по сравнению с детьми, у которых не было такого рода контактов или они продолжались меньший период времени (р=0,02). Также частота клинической неэффективности лечения была выше у детей с двусторонним поражением (р<0,001). Таким образом, среди детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с острым средним отитом сокращение антибактериальной терапии с 10 до 5 дней приводит к менее благоприятным исходам лечения. Hoberman A., Paradise J.L., Rockette H.E., Kearney D.H., Bhatnagar S., Shope T.R., Martin J.M., Kurs-Lasky M., Copelli S.J., Colborn D.K., Block S.L., Labella J.J., Lynch T.G., Cohen N.L., Haralam M., Pope M.A., Nagg J.P., Green M.D., Shaikh N. Shortened Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media in Young Children. N Engl J Med. 2016; 375(25): 2446-2456.

острый средний отит, амоксициллин/клавуланат, длительность терапии

