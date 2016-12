Системная противогрибковая терапия при стригущем лишае у детей: результаты Кокрановского обзора

Целью мета-анализа, проведённого совместно учёными из Великобритании, Китая и Испании, результаты которого были опубликованы в ноябрьском номере Journal of the American Academy of Dermatology, было сравнение эффективности и безопасности системных противогрибковых препаратов для лечения стригущего лишая (трихофитии) у детей. Для выполнения мета-анализа использовались стандартные методологические процедуры Кокрановского сотрудничества. В мета-анализ были включены 25 рандомизированных контролируемых исследований с общим количеством участников около 4,5 тыс. человек (N=4449). Как оказалось, тербинафин и гризеофульвин обладали сопоставимой эффективностью в отношении смешанной инфекции (трихофития и микроспория, отношение рисков 1,08, 95% ДИ 0,94-1,24). Тербинафин оказался эффективнее, чем гризеофульвин, в отношении достижения полного излечения при трихофитии, вызванной Trichophyton tonsurans (отношение рисков 1,47, 95% ДИ 1,22-1,77). Гризеофульвин был эффективнее тербинафина для достижения полного излечения при инфекциях, вызванных исключительно Microsporum spp. (отношение рисков 0,68, 95% ДИ 0,53-0,86). По сравнению с гризеофульвином или тербинафином итраконазол и флуконазол обладали сопоставимой эффективностью при трихофитии. Во всех включённых в мета-анализ исследованиях был неясный или высокий риск ошибки и достаточно выраженная клиническая гетерогенность. Таким образом, и гризеофульвин, и тербинафин эффективны в лечении стригущего лишая у детей: тербинафин эффективнее при инфекции, вызванной T. tonsurans, а гризеофульвин — при инфекции, вызванной M. canis. Итраконазол и флуконазол являются альтернативными препаратамии, однако их не следует рассматривать как оптимальный выбор для лечения трихофитии. На основании результатов данного мета-анализа нельзя сделать вывод об оптимальных режимах терапии с использованием противогрибковых препаратов — для этого необходимо проведение дальнейших исследований. Chen X., Jiang X., Yang M., Bennett C., González U., Lin X., Hua X., Xue S., Zhang M. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children: An abridged Cochrane Review. J Am Acad Dermatol. 2016 Nov 2. pii: S0190-9622(16)30749-6.

342 стригущий лишай, трихофития, гризеофульвин, тербинафин, Trichophyton tonsurans, Microsporum spp., M. canis, итраконазол, флуконазол