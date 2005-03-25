Болезнь кошачьих царапин в США: данные 2005-2013 гг.

Болезнь кошачьих царапин (БКЦ) в большинстве случаев является предотвращаемым заболеванием. Соответственно, для того, чтобы помочь предотвратить возникновение данного заболевания у пациентов, относящихся к группе высокого риска, необходимо больше информации об эпидемиологии и распространённости БКЦ.

Для получения такого рода информации был проведён анализ в национальной базе данных медицинского страхования MarketScan за период с 2005 по 2013 гг. с целью идентификации пациентов в возрасте до 65 лет, которые поступили в стационар или обратились за амбулаторной медицинской помощью и у которых диагноз «Болезнь кошачьих царапин» был установлен по МКБ-10.

Как оказалось, частота БКЦ была наибольшей среди проживающих в южных регионах США (6,4 случая на 100000 населения) и среди детей в возрасте от 5 до 9 лет (9,4 случая на 100000 населения). В стационар по поводу данного заболевания достоверно чаще госпитализировались мужчины и пациенты в возрасте 50-64 лет.

Было рассчитано, что каждый год 12000 пациентам выставляется диагноз БКЦ в амбулаторных условиях, и около 500 человек госпитализируются и получают лечение в стационаре. Профилактические меры (например, профилактика блох у кошек) являются наиболее целесообразными, особенно в домах, в которых есть дети.

Nelson C.A., Saha S., Mead P.S. Cat-Scratch Disease in the United States, 2005-2013. Emerg Infect Dis. 2016; 22(10): 1741-6.

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болезнь кошачьих царапин, эпидемиология