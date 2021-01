Постинфекционные антитела к вирусу COVID-19 высокоэффективны и защищают организм в течение нескольких месяцев

Авторы статьи, опубликованной в декабрьском номере журнала The New England Journal of Medicine, исследовали новые случаи SARS-CoV-2 инфекции, подтверждённые полимеразной цепной реакцией (ПЦР), у серопозитивных и серонегативных медработников, которым как при отсутствии, так и при наличии симптомов, проводился тест на COVID-19 в одном из университетских госпиталей Оксфорда в Великобритании. Исходный уровень антител определялся по количеству IgG к спайк-белку (основной анализ) и по числу IgG к нуклеокапсиду; также медперсонал находился под динамическим наблюдением в течение 31 недели. Было оценено количество новых положительных результатов ПЦР и новых случаев развития симптоматической инфекции на основании анализов на антитела; данные были скорректированы относительно возраста, пола и изменений в количестве новых случаев с течением времени. В общей сложности в исследовании участвовал 12541 медработник, у которых был определён уровень IgG к спайк-белку; у 11364 человек результат был отрицательным, у 1265 — положительным, причём у 88 из них в ходе динамического наблюдения была выявлена сероконверсия. Суммарно у 223 серонегативных по IgG к спайк-белку медработников был положительный ПЦР-тест (1,09 на 10000 дней риска), из них у 100 человек отсутствовали симптомы COVID-19, а у 123 человек имелись симптомы на момент скрининга. В то же время у 2 серопозитивных по IgG к спайк-белку человек ПЦР-тест был положительным (0,13 на 10000 дней риска), однако, симптомы на момент тестирования у них отсутствовали (скорректированное соотношение частоты выявления новых случаев, 0,11; 95% доверительный интервал, 0,03-0,44; P=0,002). Среди работников, у которых были обнаружены IgG к спайк-белку, не было выявлено случаев симптоматической инфекции. Отношения частоты возникновения новых случаев были одинаковыми при проведении теста только на IgG к нуклеокапсиду и при проведении его в комбинации с тестом на IgG к спайк-белку при определении исходного уровня антител. Авторы статьи делают вывод, что наличие IgG антител к спайк-белку или к нуклеокапсиду приводит к значительному снижению риска реинфекции SARS-CoV-2 в течение 6 месяцев. Sheila F. Lumley, B.M., B.Ch., Denise O'Donnell, B.Sc., Nicole E. Stoesser, M.B., B.S., D.Phil., Philippa C. Matthews, F.R.C.P., D.Phil., Alison Howarth, Ph.D., Stephanie B. Hatch, Ph.D., Brian D. Marsden, D.Phil., Stuart Cox, Tim James, Ph.D., Fiona Warren, B.Sc., Liam J. Peck, D.Phil., Thomas G. Ritter, B.A., et al., for the Oxford University Hospitals Staff Testing Group. Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. The New England Journal of Medicine. December 23, 2020. doi: 10.1056/NEJMoa2034545

211 COVID-19, иммунитет, медицинские работники, IgG, спайк-белок, нуклеокапсид, реинфекция, ПЦР