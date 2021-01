Связь гликемии со смертностью при ранней госпитализации по поводу COVID-19 Опубликовано: Вторник, 29 декабря 2020 г. - 10:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Сахарный диабет и гипергликемия являются значимыми факторами риска неблагоприятного исхода у пациентов, госпитализированных по поводу новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Авторами статьи, опубликованной в журнале Diabetes Care (American Diabetes Association), была выдвинута гипотеза о том, что достижение гликемического контроля как можно раньше после поступления в больницу как в условиях отделения интенсивной терапии (ОИТ), так и вне его, может повлиять на исходы лечения пациентов с COVID-19. В ходе работы были проанализированы совокупные данные из национальной базы данных Glytec, которые включали в себя информацию о 1544 пациентах с COVID-19 из 91 стационара в 12 штатах США. Пациенты были распределены по группам на основании достигнутого среднего уровня глюкозы крови в мг/дл (≤7,77; 7,83-10; 10,1-13,88 и >13,88 ммоль/л; ≤140, 141-180, 181-250 и >250 мг/дл) на 2-3 день у пациентов общесоматических отделений и на 2 день у пациентов ОИТ. Был проведён анализ выживаемости с целью определения связи между уровнем глюкозы крови пациентов и внутрибольничной смертностью. Всего в больнице умерло 18,1% (279 из 1544) пациентов. У пациентов общесоматических отделений тяжёлая гипергликемия (уровень глюкозы крови [ГЛЮ] >13,88 ммоль/л [250 мг/дл]) на 2-3 день была независимо связана с более высокой смертностью (скорректированное отношение рисков [ОР] 7,17; 95% ДИ 2,62-19,62), по сравнению с пациентами с уровнем ГЛЮ <7,77 ммоль/л (140 мг/дл). Данная корреляция была не характерна для уровня глюкозы крови при поступлении (ОР 1,465; 95% ДИ 0,683-3,143). У пациентов, поступивших непосредственно в ОИТ, тяжёлая гипергликемия при поступлении была связана с более высокой смертностью (скорректированное ОР 3,14; 95% ДИ 1,44-6,88). Данная корреляция была не характерна для уровня глюкозы на второй день госпитализации (ОР 1,40; 95% ДИ 0,53-3,69). Гипогликемия (уровень ГЛЮ <70 мг/дл) была также ассоциирована с более высокой смертностью (отношение шансов 2,2; 95% ДИ 1,35-3,60). Авторы статьи пришли к выводу, что как гипер-, так и гипогликемия коррелировала с неблагоприятными исходами у пациентов с COVID-19. Уровень глюкозы крови при поступлении выступал значимым предиктором смерти у пациентов, поступавших в ОИТ. Тяжёлая гипергликемия после поступления была значимым предиктором смерти среди пациентов общесоматических отделений. David C. Klonoff, Jordan C. Messler, Guillermo E. Umpierrez, Limin Peng, Robby Booth, Jennifer Crowe, Valerie Garrett, Raymie McFarland, Francisco J. Pasquel. Association Between Achieving Inpatient Glycemic Control and Clinical Outcomes in Hospitalized Patients With COVID-19: A Multicenter, Retrospective Hospital-Based Analysis. Diabetes Care 2020 Dec; dc201857. doi: 10.2337/dc20-1857.

230 COVID-19, сахарный диабет, новая коронавирусная инфекция, гликемия

