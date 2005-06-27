Нейробиология COVID-19

Аносмия, инсульт, паралич, расстройства со стороны черепно-мозговых нервов, энцефалопатия, делирий, менингит и судороги — вот лишь часть неврологических осложнений, возникающих у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Весьма сложным является вопрос, в какой степени неврологические нарушения при COVID-19 вызываются самим коронавирусом, а в какой — избыточным цитокиновым ответом, который он вызывает, и/или возникающей в результате воздействия вируса гиперкоагулапатией и образованием тромбов в сосудах по всему организму, в целом, и в мозге, в частности.

В статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease, рассмотрены публикации и отдельные сообщения, касающиеся неврологических проявлений у пациентов с COVID-19. Как оказалось, при новой коронавирусной инфекции возможно возникновение острых неврологических симптомов (например, инсульта) даже без типичных респираторных симптомов, таких как лихорадка, кашель или одышка. Также в статье обсуждены различные нейробиологические процессы и механизмы, которые могут лежать в основе связи между новым коронавирусом SARS-CoV-2 и клиническими проявлениями COVID-19 со стороны головного мозга, черепных нервов, периферических нервов и мышц.

Авторы предложили базовую классификационную схему «Нейроковид» («NeuroCovid»), которая интегрирует эти концепции и выделяет как краткосрочные неврологические проблемы, так и долгосрочные последствия COVID-19, такие как депрессия, обсессивно-компульсивные расстройства, бессонница, снижение когнитивной функции, ускорение старения, болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера.

Fotuhi M, Mian A, Meysami S, Raji CA. Neurobiology of COVID-19. J Alzheimers Dis. 2020;76(1):3-19. doi: 10.3233/JAD-200581.

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COVID-19, нейробиология, новая коронавирусная инфекция