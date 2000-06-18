О применении антибактериальных препаратов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Глубокоуважаемые коллеги! В 2020 г. человечество столкнулось с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая к настоящему времени унесла жизни более 1 млн человек. Во всех странах, в том числе в Российской Федерации, произошли значительные изменения в системе здравоохранения, направленные на борьбу с пандемией. В то же время нельзя забывать о глобальных угрозах для здоровья людей, которые в нынешней ситуации временно отошли на второй план, в частности, о повсеместном росте антимикробной резистентности. Вызывает очень серьёзное беспокойство тот факт, что на фоне пандемии новой короновирусной инфекции в России отмечен значительный рост продажи антибактериальных препаратов в аптеках и закупок их лечебными учреждениями. По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту антимикробной резистентности и иметь серьёзные неблагоприятные последствия в будущем. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. В связи с этим МАКМАХ считает своим долгом дать дополнительные разъяснения по вопросам применения антибактериальных препаратов у пациентов с COVID-19: Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 — нового коронавируса SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и повышение уровня прокальцитонина ≥0,5 нг/мл. Особенно частым ошибочным назначением антибиотика является назначение азитромицина и других макролидов в амбулаторных условиях пациентам с подтверждённым или предполагаемым диагнозом нетяжёлых форм COVID-19 без признаков бактериальной инфекции в расчёте на их иммуномодулирующее действие. Действительно, в рекомендациях МЗ РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции рассматривается возможность использования комбинации гидроксихлорохин + азитромицин. Однако эти рекомендации основаны на ранних публикациях немногочисленных клинических наблюдений. Позднее проведённые исследования не только не показали эффективность такой терапии при COVID-19, но и продемонстрировали опасность данной комбинации для жизни пациентов ввиду неблагоприятных лекарственных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. У пациентов с COVID-19 использование макролидов оправдано только при обоснованном подозрении на развитие тяжёлой внебольничной бактериальной пневмонии на фоне вирусной инфекции, при этом макролиды применяются в комбинации с антипневмококковыми β‑лактамными антибиотиками. То же самое касается и использования респираторных фторхинолонов. При развитии нозокомиальной (внутрибольничной) бактериальной пневмонии у пациентов с COVID-19 антибактериальная терапия проводится по общим правилам — с учётом тяжести состояния пациента, локальной эпидемиологии антибиотикорезистентности в стационаре/отделении, факторов риска инфекции, вызванной резистентными бактериями, результатов микробиологической диагностики. Учитывая вышесказанное, призываем практических врачей и руководителей медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, отказаться от необоснованного назначения антибиотиков и в амбулаторных условиях, и в условиях стационара. Член-корреспондент РАН Р.С. Козлов Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, Президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). О применении антибактериальных препаратов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 PDF, 246 Кб

1313 COVID-19, коронавирусная инфекция, антибиотики, антибактериальная резистентность