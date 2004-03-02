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Острый пиелонефрит во время беременности: систематический обзор этиологии, сроков возникновения и сообщений о неблагоприятных перинатальных рисках во время беременности

Опубликовано: Среда, 14 октября 2020 г. - 16:10
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Группой исследователей из США и Кана был проведён всесторонний систематический обзор публикаций, посвящённых проблеме острого пиелонефрита у беременных.

Поиск соответствующих исследований проводился в медицинских базах данных PubMed, SCOPUS, ClinicalTrials.gov и Ovid с момента создания до апреля 2018 г.

Для включения в систематический обзор было отобрано 7796 ссылок, в итоговый обзор вошли 52 публикации за период с 1908 по 2017 гг. Было рассмотрено сто семь случаев острого пиелонефрита у беременных женщин. Гестационный возраст на момент установления диагноза составил 2 (2%), 43 (40%), и 51 (52%) в первом, втором и третьем триместре, соответственно. Осложнения у матери включали сепсис (49%), острый респираторный дистресс-синдром (47%), анемию (33%), острое поражение почек (10%), абсцесс почки (6%) и смерть (6%). Было зарегистрировано 25 преждевременных родов (23%), 6 внутриутробных смертей плода (6%), 4 самопроизвольных аборта (4%) и 8 госпитализаций в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых (7%). Наиболее часто выделялись следующие патогены: Escherichia coli (51%), Klebsiella (8%), Proteus (5%), Staphylococcus aureus (5%), Streptococcus (4%), и Enterococcus (3%). Ранняя диагностика и лечение привели к меньшему количеству осложнений.

В ходе проведённого систематического обзора авторы ответили на 3 очень важных вопроса, касающихся проблемы острого пиелонефрита у беременных:

Что уже известно по этой проблеме? Острый пиелонефрит во время беременности может привести к неблагоприятным исходам беременности, и в опубликованном обзоре авторы выделили наиболее распространённые исходы, о которых сообщалось ранее. Предыдущие исследования сообщали о неблагоприятных исходах у матерей, и лишь очень немногие подчёркивали последствия для плода/новорождённого.

Что нового добавляют результаты этого исследования? Полученные результаты добавляют, что повышается не только материнская заболеваемость/смертность, но и увеличиваются неблагоприятные исходы для плода/новорождённого, такие как преждевременные роды и гибель плода/новорождённого.

Каковы последствия этих результатов для клинической практики и/или дальнейших исследований? Данная публикация способствует повышению уровня знаний медицинских работников о том, как правильно консультировать беременных женщин с острым пиелонефритом. Кроме того, авторы подчёркивают необходимость дальнейших исследований проблемы пиелонефрита у беременных для того, чтобы понять, почему беременные женщины более подвержены заболеваемости и смертности по сравнению с небеременными женщинами.

Grette K., Cassity S., Holliday N., Rimawi B.H.

Acute pyelonephritis during pregnancy: a systematic review of the aetiology, timing, and reported adverse perinatal risks during pregnancy.

J Obstet Gynaecol. 2020 Aug;40(6):739-748. doi: 10.1080/01443615.2019.1647524.
Epub 2019 Sep 5. PMID: 32648533.


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острый пиелонефрит, беременные, осложнения у матери, возбудители острого пиелонефрита

  
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Острый пиелонефрит во время беременности: систематический обзор этиологии, сроков возникновения и сообщений о неблагоприятных перинатальных рисках во время беременности | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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