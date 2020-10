Потенциально «новое оружие» в войне против резистентных возбудителей

Исследователи Мельбурнского университета ищут пути борьбы с опасными возбудителями с помощью антибиотиков, преодолевающих резистентность патогенов, что может помочь в борьбе не только с нозокомиальными инфекциями, но и с осложнениями новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По мере эволюционирования микроорганизмов они вырабатывают механизмы, которые позволяют им противостоять имеющимся антибактериальным препаратам и превращают их в «супербактерии», с которыми не может справиться большинство доступных методов лечения. Нередко такие возбудители становится причиной развития опасных и потенциально жизнеугрожающих инфекций.

Исследователи из Мельбурна установили, что недавно открытый природный антибиотик тейксобактин может быть эффективен при лечении бактериальных заболеваний лёгких, вызванных полирезистентными возбудителями, туберкулёза и бактериальных осложнений COVID-19.

Тейксобактин был открыт в 2015 г. командой во главе с профессором Кимом Льюисом (Kim Lewis) из Северо-Восточного университета (Бостон, США). В настоящее время компания-производитель разрабатывает его как средство для лечения инфекционных заболеваний учеловека.

Новая работа учёных из Мельбурнского университета, результаты которой были опубликованы в Systems, стала первым доклиническим исследованием, призванным объяснить, как работает тейксобактин в отношении метициллинорезистентных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA).

MRSA относится к числу возбудителей, вызывающих целый ряд инфекций, трудно поддающихся лечению, в частности, вторичных бактериальных осложнений после перенесённых вирусных инфекций, таких как тяжёлая пневмония, возникающая после COVID-19 и гриппа.

Научные сотрудники Университета Мельбурна синтезировали новый вариант тейксобактина. Полученное ими соединение продемонстрировало высокую активность против MRSA. Как оказалось, тейксобактин эффективно подавляет механизмы, участвующие в развитии резистентности к антибиотикам из группы гликопептидов (в частности, ванкомицину), которые рекомендуются для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тканей, инфекций кровотока, инфекционного эндокардита, инфекций костей и суставов и менингита, вызванного MRSA.

Устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов нередко возникает в первые 48 часов после воздействия препарата. В ходе нового исследования бактерии не смогли развить устойчивость к тейксобактину в течение 48 часов.

Эти новые результаты, возможно, откроют новое перспективное направление разработки антибактериальных препаратов для лечения грамположительных инфекций, вызванных возбудители с множественной лекарственной устойчивостью.

A potential new weapon in the war against superbugs

Medicalxpress