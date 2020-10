Польза для здоровья детей пробиотиков Lactobacillus rhamnosus GG и Bifidobacterium animalis подвид lactis BB-12

Несмотря на тот факт, что имеется большое количество публикаций, посвящённых эффективности пробиотиков для лечения различный заболеваний, данные по применению в педиатрии, особенно ориентированные на отдельные штаммы пробиотиков, всё ещё ограничены.

Целью описательного обзора, опубликованного летом 2020 г. в Postgraduate Medical Journal, было обобщение данных об эффективности и безопасности двух распространённых пробиотических штаммов — Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) и Bifidobacterium animalis подвид lactis BB-12 (BB-12) — при применении у детей.

Поиск исследований проводился в базе данных PubMed и выявил 13 мета-анализов, 3 систематических обзора и 15 рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивались эффективность и безопасность применения BB-12 и LGG как по отдельности, так и в комбинации, у детей первых лет жизни для улучшения роста или детям любого возраста для профилактики или лечения острого гастроэнтерита, антибиотикассоциированной диареи (ААД), респираторных инфекций, острого среднего отита и функциональных желудочно-кишечных расстройств, включая синдром раздражённого кишечника.

Как оказалось, LGG может предотвращать случаи ААД и купировать симптоматику острого гастроэнтерита, особенно у детей в Европе. Однако были обнаружены лишь умеренные доказательства пользы LGG для лечения респираторных инфекций и синдрома раздражённого кишечника у детей и минимальные доказательства в поддержку использования ВВ-12. Не было выявлено никаких серьёзных проблем, касающихся безопасности применения указанных пробиотических штаммов.

Авторы обзора заключают, что Lactobacillus rhamnosus GG можно безопасно использовать у детей первых лет жизни и более старшего возраста при остром гастроэнтерите и для профилактики ААД. Эти результаты следует рассмотреть для включения пробиотиков в клинические рекомендации по терапии и профилактике вышеуказанных состояний.

