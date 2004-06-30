Цефтаролин: важные изменения в инструкции по применению

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В августе 2020 г. в инструкцию по применению препарата цефтаролин (Зинфоро) внесены важные изменения, в частности, одобрено применение препарата у новорождённых (теперь цефтаролин можно назначать детям с рождения), модифицирован раздел «Показания к применению».
Новая редакция раздела «Показания к применению» включает следующие положения:
Препарат Зинфоро® показан к применению у новорождённых, младенцев, детей, подростков и взрослых для лечения следующих инфекций:
- осложнённые инфекции кожи и мягких тканей;
- внебольничная пневмония (включая случаи пациентов с сопутствующей бактериемией, вызванной Streptococcus pneumoniae).
Чувствительность антибиотиков in vitro меняется в зависимости от географического региона и с течением времени, поэтому при выборе антибактериальной терапии необходимо учитывать местную информацию о резистентности.
Подходы к режимам дозирования цефтаролина у детей представлены в таблице.
Новая инструкция формально снимает требования по применению цефтаролина только при инфекциях, вызванных определёнными возбудителями, в том числе для внебольничной пневмонии из раздела показания удалено ограничение «только метициллин-чувствительные штаммы» S. aureus.
См. также:
Дополнительную информацию о препарате Цефтаролин (Зинфоро) вы можете найти на сайте www.pfizerprofi.ru
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