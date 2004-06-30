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Цефтаролин: важные изменения в инструкции по применению

Опубликовано: Четверг, 17 сентября 2020 г. - 16:10
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

В августе 2020 г. в инструкцию по применению препарата цефтаролин (Зинфоро) внесены важные изменения, в частности, одобрено применение препарата у новорождённых (теперь цефтаролин можно назначать детям с рождения), модифицирован раздел «Показания к применению».

Новая редакция раздела «Показания к применению» включает следующие положения:

Препарат Зинфоро® показан к применению у новорождённых, младенцев, детей, подростков и взрослых для лечения следующих инфекций:

  • осложнённые инфекции кожи и мягких тканей;
  • внебольничная пневмония (включая случаи пациентов с сопутствующей бактериемией, вызванной Streptococcus pneumoniae).

Чувствительность антибиотиков in vitro меняется в зависимости от географического региона и с течением времени, поэтому при выборе антибактериальной терапии необходимо учитывать местную информацию о резистентности.

Подходы к режимам дозирования цефтаролина у детей представлены в таблице.

Дозировка у пациентов детского возраста с нормальной функцией почек, клиренс креатинина >50 мл/мин

Новая инструкция формально снимает требования по применению цефтаролина только при инфекциях, вызванных определёнными возбудителями, в том числе для внебольничной пневмонии из раздела показания удалено ограничение «только метициллин-чувствительные штаммы» S. aureus.


См. также:

Дополнительную информацию о препарате Цефтаролин (Зинфоро) вы можете найти на сайте www.pfizerprofi.ru


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цефтаролин, Зинфоро, новорожденные, показания к применению, режимы дозирования

  
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