Новые подходы к терапии грамотрицательных инфекций: что нас ожидает в ближайшем будущем. Часть 3 - новые ингибиторы бактериальной топоизомеразы Опубликовано: Пятница, 11 сентября 2020 г. - 15:10 Тема: Антимикробные препараты Гепотидацин (Gepotidacin) Гепотидацин, ранее известный как GSK2140944, — это новый триазааценафтиленовый ингибитор бактериальной топоизомеразы II типа. Препарат селективно ингибирует репликацию бактериальной ДНК путём взаимодействия уникальным образом с субъединицей GyrA бактериальной ДНК-гиразы и субъединицей ParC бактериальной топоизомеразы IV. Гепотидацин в настоящее время изучается в клиническом исследовании III фазы в сравнении с нитрофурантоином для лечения неосложнённых ИМП. Однако у препарата имеется ограниченный спектр активности в отношении грамотрицательных патогенов, в связи с чем пациенты, у которых ИМП были вызваны P. aeruginosa или другими микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae (кроме E. coli), из исследования были исключены. Хотя у гепотидацина не продемонстрирована активность в отношении Chlamydia trachomatis, основным потенциальным показанием к применению препарата может быть неосложнённая гонорея, включая случаи, вызванные резистентными штаммами Neisseria gonorrhoeae. Несмотря на новый механизм действия, распространение антибиотикорезистентности является значимой проблемой даже для нового препарата — в исследовании II фазы уже было выявлено 3 резистентных штамма N. gonorrhoeae. Золифлодацин (Zoliflodacin) Золифлодацин — это спиропиримидинтрион с новым механизмом действия, поскольку он направлен на бактериальную топоизомеразу II типа (GyrB) и ингибирует микробный синтез, останавливая расщеплённый ковалентный гиразный комплекс и образование кольцевой ДНК. Эффективность данного механизма действия была подтверждена в отношении устойчивых к ципрофлоксацину и цефтриаксону штаммов N. gonorrhoeae, а также устойчивых к фторхинолонам и ванкомицину штаммов золотистого стафилококка. Кроме того, золифлодацин проявляет активность в отношении C. trachomatis, C. pneumonia, Mycoplasma genitalium и Mycoplasma ureaplasma. В исследовании II фазы, в котором сравнивались золифлодацин с цефтриаксоном, было продемонстрировано, что большинство неосложнённых урогенитальных гонококковых инфекций успешно лечились пероральным золифлодацином. В настоящее время проводится исследование III фазы по сравнению золифлодацина с комбинацией цефтриаксон + азитромицин для лечения неосложнённой гонореи. Заключение Антибиотикорезистентность, особенно устойчивость N. gonorrhoeae, распространённость БЛРС-продуцирующих штаммов Enterobacteriaceae, энтеробактерий, устойчивых к карбапенемам, неуклонно растёт. В последние годы было одобрено несколько новых антибиотиков, активных в отношении грамотрицательных патогенов, и в настоящее время разрабатываются новые антибиотики. Однако эти потенциальные новые препараты потребуют тщательного рассмотрения местных эпидемиологических моделей и оценки того, какие пациенты получат от них наибольшую пользу. Источники: Allecra Therapeutics. (2020). Allecra Therapeutics announces positive top-line results for phase 3 ALLIUM clinical trial of EXBLIFEP for complicated urinary tract Infections. [Press release.] February 25, 2020.

