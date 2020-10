Новые подходы к терапии грамотрицательных инфекций: что нас ожидает в ближайшем будущем. Часть 1: β-лактамы Опубликовано: Понедельник, 07 сентября 2020 г. - 15:25 Тема: Антимикробные препараты Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщают о более чем 2,8 млн случаев инфекционных заболеваний, вызванных резистентными возбудителями, в США ежегодно, и примерно 50% из них вызваны грамотрицательными патогенами. Проведённый благотворительным фондом Pew Charitable Trusts анализ антибиотиков, находящихся в клинической разработке, показал, что в период с 2014 по 2018 гг. было зарегистрировано 67 новых кандидатов, из которых 26 обладали активностью в отношении грамотрицательных бактерий. Из антибиотиков, одобренных FDA в период с 2014 по 2019 гг., 10 из 13 обладают активностью против грамотрицательных возбудителей. Однако новые антибактериальные препараты экстренно необходимы из-за роста числа инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями, особенно устойчивыми к антибиотикам изолятами. По состоянию на декабрь 2019 г. в мире проводятся клинические исследования III фазы 13 антибиотиков, и 7 из них являются возможными вариантами лечения инфекций, вызванных грамотрицательными патогенами. Новые β-лактамы Цефепим/энметазобактам (Cefepime/enmetazobactam) Энметазобактам, ранее известный как AAI101, — это новый ингибитор β-лактамаз расширенного спектра (БЛРС), являющийся сульфоном пенициллановой кислоты. У препарата продемонстрирована активность против CTX-M, TEM, SHV и других β-лактамаз класса А по Ambler. Однако препарат не усиливает активность цефепима в отношении Pseudomonas aeruginosa. Цефепим/энметазобактам рассматривается как препарат, предназначенный для лечения инфекций, вызванных БЛРС-продуцируемыми штаммами Enterobacteriaceae, и для сохранения карбапенемов для других ситуаций. Потенциальными показаниями для применения цефепима/энметазобактама являются осложнённые инфекции мочевыводящих путей (оИМП), включая острый пиелонефрит, осложнённые интраабдоминальные инфекции (оИАИ) и нозокомильная или вентилятор-ассоциированная пневмония. Установлено превосходство цефепима/энметазобактама над пиперациллином/тазобактамом у пациентов с оИМП по данным клинического исследования III фазы ALLIUM. Успех лечения определялся как комбинация клинического излечения и микробиологической эрадикации патогена и был достигнут у 273/345 (79,1%) пациентов в группе цефепима/энметазобактама и у 196/333 (58,9%) в группе пиперациллина/тазобактама. У пациентов, у которых инфекция была вызвана БЛРС-продуцирующими патогенами, успех лечения был достигнут у 56/76 (73,7%) пациентов в группе цефепима/энметазобактама и у 34/66 (51,5%) в группе пиперациллина/тазобактама. Цефепим/таниборбактам (Cefepime/taniborbactam) Таниборбактам, ранее известный как VNRX-5133, — это новый циклический бороатный ингибитор β-лактамаз, который блокирует как сериновые, так и металло-β-лактамазы. Таниборбактам восстанавливает антибактериальную активность цефепима в отношении микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae и P. aeruginosa, продуцирующих клинически значимые β-латамазы, включая CTX-M, KPC, OXA, NDM и VIM. В исследовании in vitro данная комбинация лекарственных средств изучалась в отношении 500 грамотрицательных возбудителей, выделенных у пациентов с ИМП в Китае. При сравнении с цефтазидимом/авибактамом цефепим/таниборбактам продемонстрировал более высокую активность в отношении различных патогенов, продуцирующих БЛРС, AmpC или металло-β-лактамазы. В настоящее время проводится рандомизированное двойное слепое исследование III фазы безопасности и эффективности цефепима/таниборбактама по сравнению с меропенемом у пациентов с оИМП. Сульбактам/дурлобактам (Sulbactam/durlobactam) Дурлобактам, также известный как ETX2514, — это новый диазабициклоктановый ингибитор β-лактамаз, у которого выражена активность в отношении β-лактамаз классов А, С и D. Дополнительно продемонстрирована активность in vitro в отношении некоторых микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. В клиническом исследовании II фазы не были продемонстрированы значимые различия по безопасности и эффективности сульбактама/дурлобактама в сравнении с имипенемом/циластатином у пациентов с оИМП. Сульбактам/дурлобактам продемонстрировал высокую активность in vitro в отношении карбапенеморезистентных штаммов Acinetobacter baumannii в сравнении с колистином, амикацином, миноциклином и комбинацией сульбактам + имипенем/циластатин. В настоящее время проводится исследование III фазы по оценки эффективности и безопасности сульбактама/дурлобактама в сравнении с кобинацией колистин + имипенем/циластатин у пациентов с инфекцией, вызванной A. baumannii (исследование ATTACK). Источники: Allecra Therapeutics. (2020). Allecra Therapeutics announces positive top-line results for phase 3 ALLIUM clinical trial of EXBLIFEP for complicated urinary tract Infections. [Press release.] February 25, 2020.

530 В этой публикации речь пойдёт о новых бета-лактамах, находящихся на разных фазах клинических исследований, для лечения инфекций, вызванных резистентными грамотрицательными патогенами.

