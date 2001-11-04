COVID-19: гонка за вакциной

Все хотят знать, когда будет вакцина, потому что мир остаётся во власти SARS-CoV2, которым по состоянию на 8 июля 2020 года было заражено 11,8 миллиона человек, и по чьей вине были унесены жизни 544000 человек во всем мире. Ниже представлена схема ключевых исследований в области разработки вакцин по состоянию на 8 июля 2020 г. Когда будет готова вакцина? В разработке более 100 кандидатов, из которых около 13 находятся в клинических исследованиях. Условно разработчиков можно разделить на два больших лагеря: тех, кто считает, что они могут представить вакцину до конца 2020 года, и тех, кто прогнозирует сроки одобрения не ранее 2021 года. Чьи вакцины могут быть готовы к концу 2020 года? Американские компании Moderna и Pfizer, китайские Sinopharm и CanSino Biologics и британского Оксфордского университета совместно AstraZeneca. Есть ли технология, которая выглядит наиболее перспективной? Разработки на основе матричной РНК (Moderna Inc. и Pfizer) и аденовирусных векторов (Oxford и CanSino) пока не показали преимуществ по сравнению с более традиционными подходами, зато позволяют быстрее наращивать объёмы на ранних этапах исследований. Это, в сочетании с опытом работы этих компаний с другими коронавирусами, такими как MERS, помогло им захватить инициативу на данный момент. Когда начнутся ключевые фазы исследований? Пока что только Moderna и AstraZeneca с Оксфордским университетом представили подробности по исследованиям III фазы. Так, первая планирует начать рандомизированное плацебо-контролируемое исследование 30000 взрослых в США и других странах уже в июле. Вторые по состоянию на 1 июля уже провели вакцинацию 8000 пациентам в Великобритании, что близко к целевому показателю в 10260 взрослых и детей, и теперь собираются включить ещё 30000 пациентов в США. Какие другие крупные компании вовлечены в разработку? Другие крупные производители вакцин выбрали более консервативный подход, опасаясь подписываться под беспрецедентно короткие сроки получения вакцин, так как это неизбежно будет сопровождаться политическими и общественными ожиданиями. Janssen, принадлежащая Johnson&Johnson, была первой крупной компанией, которая начала работу над вакциной в январе 2020 года (на основе технологии аденовирусного вектора) и, ожидается, что их вакцина может быть одобрена в 1 квартале 2021 года. Sanofi и GlaxoSmithKline (технологии рекомбинантного ДНК-антигена и пандемического адъюванта, соответственно) объединили усилия в апреле и планируют начать испытания I фазы во второй половине 2020 года. Потенциальные сроки одобрения — 2 половина 2021 года. Merck & Co. была последней из крупнейших производителей вакцин, присоединившихся к гонке, объявив о своем многостороннем подходе 27 мая. Они приобрели специализирующуюся на вакцинах Themis и планируют проведение I фазы в конце этого года. Как первые вакцины дойдут до пациентов? В ускоренном порядке, например, путём разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) CDC. Первые несколько миллионов доз вакцин будут зарезервированы для медицинских работников на передовой борьбы с вирусом, и других приоритетных групп, однако вопрос о том, как эти первые миллионы доз могут быть распределены между странами, остаётся открытым. Сколько будут стоить вакцины? Все производители сообщили, что будут использовать некоммерческий подход к поставке вакцины во время пандемии. В Janssen предположили, что их вакцина может стоить около 10 долларов за дозу, но это будет очень сильно зависеть от спроса и конечной стоимости производства и применения. Получат ли компании когда-нибудь прибыль от этих вакцин? Компании, естественно, сопротивлялись призывам отказаться от своей интеллектуальной собственности на разработки. Вполне вероятно, что COVID-19 не исчезнет сам по себе или даже будет уничтожен первой волной глобальной иммунизации. Это означает, что компании могут стремиться устанавливать более высокие цены после объявления о прекращении пандемии и при условиях сохранения локальных вспышек. Но, несмотря на это, они столкнутся с необходимостью поддерживать низкие и доступные цены на свои вакцины, не в последнюю очередь потому, что большинство кандидатов разрабатываются при поддержке государственных и финансируемых государством институтов.

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