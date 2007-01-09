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Комбинация пробиотиков снижает летальность у недоношенных детей

Опубликовано: Вторник, 07 июля 2020 г. - 11:30
Тема: Пробиотики Версия для печати

Комбинация лакто- и бифидобактерий превосходит монокомпонентные и поликомпонентные пробиотики, содержащие другие штаммы, и способствует снижению смертности по всем причинам у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении — такие данные мета-анализа были опубликованы в журнале Gastroenterology.

Кокрановский систематический обзор 2014 г. выявил, что пробиотики предотвращают тяжёлый некротизирующий энтероколит (НЭК) и смертность от всех причин у недоношенных детей, хотя наиболее эффективные препараты на тот момент не были ещё определены. Чтобы систематизировать и развить растущую доказательную базу по данной проблеме, авторы выполнили сетевой мета-анализ для оценки относительной эффективности различных пробиотических препаратов с одним штаммом и несколькими штаммами для критических клинических исходов у недоношенных новорождённых с низкой массой тела при рождении.

Исследователи провели поиск литературы для идентификации исследований влияния применения моно- и мультиштаммовых пробиотических препаратов на исходы у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении. Основными оцениваемыми конечными параметрами были смертность по всем причинам, тяжелый НЭК и сепсис, доказанный культуральным исследованием.

Было идентифицировано 63 исследования, включающих 15712 детей, соответствующих критериям включения в мета-анализ.

По сравнению с плацебо, комбинация одного или нескольких штаммов лактобактерий и одного или нескольких штаммов бифидобактерий была единственным вмешательством, продемонстрировавшим средний и высокий уровень доказательности в плане снижения смертности по всем причинам (ОШ=0,56; 95% ДИ 0,39-0,8).

Среди штаммов, продемонстрировавших средний и высокий уровень доказательности в плане эффективности по сравнению с плацебо комбинации Lactobacillus и Bifidobacterium, а именно, Bifidobacterium animalis подвид lactis, Lactobacillus reuteri или Lactobacillus rhamnosus значительно снижали частоту развития тяжелого НЭК.

Кроме того, исследователи обнаружили, что комбинация лакто- и бифидобактерий с Saccharomyces boulardii сокращает количество дней до достижения полного кормления, а также, что применение монокомпонентныех пробиотиков, содержащих B. animalis подвид lactus или L. reuteri, сокращает продолжительность госпитализации.

Исследователи отмечают необходимость проведения крупных многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований для установления различий в эффективности пробиотиков с одним и несколькими штаммами у недоношенных новорождённых.

Probiotic combination reduces mortality in preterm infants

Healio


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лактобактерии, бифидобактерии, недоношенные новорождённые, некротизирующий энтероколит, Bifidobacterium, Lactobacillus, Bifidobacterium animalis подвид lactis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus

  
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