10% пациентов с диабетом и COVID-19 погибают в течение 7 дней с момента госпитализации

Первое крупное исследование, оценивающее исходы у госпитализированных по поводу COVID-19 пациентов с сахарным диабетом, показало, что 10% пациентов умерли, а 20,3% потребовалась интубация для проведения ИВЛ в течение 7 дней после поступления в стационар. Осложнения диабета — не только макрососудистые, но и микрососудистые, — связаны с летальным исходом к 7 дню у госпитализированных пациентов с COVID-19 и сахарным диабетом. В исследовании, опубликованном в майском номере журнала Diabetologia, французские уч1ные проанализировали данные 1317 взрослых пациентов с сахарным диабетом, госпитализированных по поводу COVID-19 в 53 французских центрах в период с 10 по 31 марта 2020 г. в рамках исследования CORONADO. В данном исследовании принимали участие все французские стационары, которые добровольно представляли данные о пациентах, госпитализированных с COVID-19 и сахарным диабетом (64,9% мужчин; средний возраст 70 лет; медиана ИМТ 28,4 кг/м2; 88,5% с сахарным диабетом II типа). Исследователи отмечали наличие микрососудистых и макрососудистые осложнений у 46,8% и 40,8% пациентов, соответственно. Основным оцениваемым конечным исходом была интубация трахеи для проведения механической вентиляции лёгких и/или смерть в первые 7 суток после поступления. Вторичными оцениваемыми исходами были смерть на 7 сутки, интубация трахеи на 7 сутки, поступление в отделение интенсивной терапии и выписка на 7 сутки. Исследователи проводили скорректированный по возрасту и полу логистический регрессионный анализ для оценки связи между первичным исходом и смертью на 7 сутки с клиническими и биологическими особенностями. В рамках этой когорты 267 пациентам (20,3%) потребовалось проведение интубации трахеи для искусственной вентиляции лёгких, 140 пациентов (10,6%) умерли и 237 пациентов (18%) были выписаны на 7 сутки. При однофакторном анализе исследователи обнаружили, что основной комбинированный конечных исход чаще отмечался у мужчин по сравнению с женщинами (69,1% vs 63,2%; р=0,042), у пациентов с более высоким ИМТ (медиана 29,1 кг/² vs 28,1 кг/м, р=0,0009) и у пациентов, которым чаще назначались ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина (61,5% vs 55,3%; p=0,0386) по сравнению с пациентами, которые не достигли первичного оцениваемого конечного исхода. В моделях с поправкой на возраст и пол только ИМТ позитивно коррелирован с первичным конечным исходом (отношение шансов (ОШ) 1,28; 95% ДИ 1,1-1,47). По данным исследователей, ИМТ не был связан со смертью на 7 сутки. Наоборот, уровень HbA1c не был связан ни с первичным исходом, ни со смертью на 7 день. При оценке клинических симптомов COVID-19 только одышка была предиктором первичного конечного исхода (ОШ=2,1; 95% ДИ 1,31-3,35). При оценке биологических параметров исследователи обнаружили, что количество лимфоцитов (ОШ=0,67; 95% ДИ 0,5-0,88), С-реактивный белок (OШ=1,93; 95% ДИ 1,43-2,59) и уровень АСТ (ОШ=2,23; 95% ДИ 1,7-2,93) являются независимыми предикторами возникновения первичного оцениваемого конечного исхода. Результаты исследования не подтвердили никакой связи между тяжёлым течением COVID-19 и возрастом, полом, долгосрочным контролем уровня глюкозы, хроническими осложнениями, артериальной гипертензией или обычными лекарственными препаратами, принимаемыми пациентами, включая блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и ингибиторы дипептидилпептидазы-4. При рассмотрении переменных при поступлении одышка, лимфопения и повышенный уровень АСТ и С-реактивного белка были независимыми прогностическими факторами тяжёлого течения COVID-19. Исследователи также обнаружили, что сразу несколько факторов могут рассматриваться как независимые предикторы риска летального исхода на 7 сутки, включая возраст (ОШ=2,48; 95% ДИ 1,74-3,53), лечение обструктивного апноэ сна (ОШ=2,8; 95% ДИ 1,46-5,38), микрососудистые осложнения (ОШ=2,14; 95% ДИ 1,16-3,94) и макрососудистые осложнения (ОШ=2,54; 95% ДИ 1,44-4,5). Исследование CORONADO определило фенотипы пациентов с сахарным диабетом и COVID-19, госпитализированных в стационар, и показало, что хронический гликемический контроль не влияет на непосредственную тяжесть COVID-19. Пожилые пациенты с длительно текущим диабетом и с прогрессирующими диабетическими осложнениями и/или получавшие лечение обструктивного апноэ сна особенно подвержены риску ранней смерти и могут нуждаться в особых мерах для того, чтобы избежать инфицирования SARS-CoV-2. ИМТ также выступает в качестве независимого прогностического фактора тяжести течения COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом, госпитализированных по поводу COVID-19. Cariou B., Hadjadj S., Wargny M., et al. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia. 2020;10.1007/s00125-020-05180-x. doi:10.1007/s00125-020-05180-x

